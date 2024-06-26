Російські посадовці занепокоєні можливою тенденцією зростання рівня злочинності у країні після повернення колишніх ув'язнених, які воювали на боці Росії проти України.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

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У Росії переживають через можливе зростання рівня злочинності - що відомо

Британські аналітики, зауважили, що депутати Держдуми РФ висловили занепокоєння щодо загрози безпеці і порядку через повернення колишніх ув'язнених, які воювали на боці Росії у війні проти України.

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На думку посадовців, зростання злочинності можливе, оскільки колишні ув'язнені не соціалізовані. Російські депутати вважають, що колишні в'язні повинні перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, а суспільство має бути захищене від таких людей. Вони додали, що існує нагальна потреба в ухваленні відповідного законодавства.

У Міноборони Британії також нагадали, що РФ вербує ув'язнених на війну щонайменше з липня 2022 року. Цю практику започаткував колишній керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Ув'язнені отримують пом'якшення вироків в обмін на участь у бойових діях в Україні.

Більше по темі Фахівці ГУР зробили майже 4,2 тис. супутникових знімків об'єктів РФ Вдалось отримати фото 370 аеродромів, майже 240 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, понад 150 НПЗ, майже147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів і 17 військово-морських баз.

Водночас в Держдумі заявили, що ув'язненим, відправленим воювати проти України, не можна дозволяти повертатися в Росію до закінчення війни. А Генпрокуратура РФ не публікує офіційну статистику злочинності з січня 2023 року.

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Аналітики привели дані незалежного російського видання "Верстка" про те, що у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено колишніми в’язнями, які поверталися з війни.

«Вербування ув'язнених до збройних сил Росії та наслідки для російських громад після їхнього звільнення – це практика та ризик, на який готовий піти російський уряд, щоб продовжувати війну в Україні», – підсумували у відомстві.