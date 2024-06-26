Російські посадовці занепокоєні можливою тенденцією зростання рівня злочинності у країні після повернення колишніх ув'язнених, які воювали на боці Росії проти України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
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У Росії переживають через можливе зростання рівня злочинності - що відомо
Британські аналітики, зауважили, що депутати Держдуми РФ висловили занепокоєння щодо загрози безпеці і порядку через повернення колишніх ув'язнених, які воювали на боці Росії у війні проти України.
На думку посадовців, зростання злочинності можливе, оскільки колишні ув'язнені не соціалізовані. Російські депутати вважають, що колишні в'язні повинні перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, а суспільство має бути захищене від таких людей. Вони додали, що існує нагальна потреба в ухваленні відповідного законодавства.
У Міноборони Британії також нагадали, що РФ вербує ув'язнених на війну щонайменше з липня 2022 року. Цю практику започаткував колишній керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Ув'язнені отримують пом'якшення вироків в обмін на участь у бойових діях в Україні.
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Водночас в Держдумі заявили, що ув'язненим, відправленим воювати проти України, не можна дозволяти повертатися в Росію до закінчення війни. А Генпрокуратура РФ не публікує офіційну статистику злочинності з січня 2023 року.
Аналітики привели дані незалежного російського видання "Верстка" про те, що у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито і ще 100 серйозно поранено колишніми в’язнями, які поверталися з війни.
«Вербування ув'язнених до збройних сил Росії та наслідки для російських громад після їхнього звільнення – це практика та ризик, на який готовий піти російський уряд, щоб продовжувати війну в Україні», – підсумували у відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2024
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ПВК "Вагнера" зазнав змін післу смерті Євгенія Пригожина - подробиці
За даними британської розвідки, після загибелі Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, ПВК “Вагнер” перейшла до рук його сина Павла Пригожина і під командування Антона «Лотоса» Єлізарова.
Після відходу з лінії фронту в Україні в травні 2023 року, групу ”Вагнера” замінили чеченські та російські нерегулярні сили добровольчого корпусу ворожого міноборони. Також африканський корпус МО РФ замінив підрозділи Пригожина в Сирії та Лівії наприкінці 2023-го та на початку 2024 року відповідно.
Водночас Група Вагнера зберігає незалежне розгортання у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.