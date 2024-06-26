Данія через Фонд підтримки енергетики України перерахує 4,7 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури у Миколаївській та Харківській областях, повідомляє Міністерство енергетики України.

Данія надасть кошти на підтримку української енергетики - що варто знати

"Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для швидкого відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду підтримки енергетики Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія. Таким чином, загальна сума перерахованих та анонсованих внесків донорів до фонду становить понад 551 млн євро.

Німеччина надасть Україні 50 млн євро для відновлення енергетики

Німеччина зробить ще один внесок до Фонду підтримки енергетики України розміром 50 млн євро.

Країна стала лідером серед спонсорів української енергосистеми. Її загальний внесок становить 227 мільйонів євро.

Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Advertisement

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.