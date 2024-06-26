Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про застосування англійської мови в Україні», який закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в Україні.
Відповідне оновлення з’явилося на сайті Верховної Ради.
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Президент України підписав закон про застосування англійської мови - що відомо
Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що цей закон, зокрема, визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я.
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Згідно з пояснювальною запискою до Закону «Про застосування англійської мови в Україні», він передбачає «офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на заняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.
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Також заон передбачає унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, органів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
Верховна Рада України 4 червня прийняла закон #9432 про застосування англійської мови в Україні.