13 серпня відбудеться нове засідання у справі кореспондента американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, звинуваченого у шпигунстві, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення провести друге засідання через півтора місяця прийняв суд у Єкатеринбурзі, який 26 червня почав у закритому режимі розгляд справи Гершковича по суті.

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Суд над Еваном Гершковичем - що відомо

Посольство США в Москві, представникам якого надали короткий доступ на слухання, заявило, що російська влада не надала жодних доказів на підтвердження звинувачень, і закликало РФ негайно звільнити Гершковича і припинити використовувати громадян США як важелі для досягнення політичних цілей.

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«Ми говоримо про те, що Кремль використовує американських громадян для досягнення своїх політичних цілей. Росія повинна припинити використовувати таких людей, як Еван Гершкович або (колишній морський піхотинець США – ред.) Пол Вілан, для торгу. Вони обидва повинні бути негайно звільнені», – йдеться в заяві Посольства США.

Крім того, до процесу не були допущені ЗМІ, друзі або члени родини обвинуваченого.

Гершковичу загрожує до 20 років ув’язнення, якщо його визнають винним. Попереднє слідство вело слідче управління ФСБ.

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Справа Гершковича - подробиці

У березні 2023 року 32-річного громадянина США Гершковича затримали під час поїздки до Єкатеринбурга і відтоді перебуває під вартою.

Незадовго до затримання Гершкович відвідував Нижній Тагіл, де знаходиться Уралвагонзавод. Депутат Заксобрання Свердловської області В'ячеслав Вегнер розповів, що репортер запитував його про ставлення росіян до «ПВК Вагнера» та роботу військових підприємств.

Зазначимо, що Уралвагонзавод входить до російської корпорації, що займається розробкою та виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин, залізничних вагонів.

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Президент США Джо Байден називав його переслідування несправедливим та незаконним і наголосив, що журналіст виконував у РФ свій професійний обов'язок, щоб пролити світло на російську агресію в Україні.

Також Конгрес США закликав визволити Гершковича. Законодавці назвали справу проти нього сфабрикованою, а звинувачення - безпідставними.

У виданні Bloomberg писали, що Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича з ініціативи високопосадовців.