Більшість опитаних українців (54%) найчастіше висловлювали високий рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського у переліку політиків, посадовців, громадських діячів.

Водночас рівень довіри до Президента як особистості перевищує "інституційний" рівень. Зеленському як соціальному інституту довіряють 50% опитаних.

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Про це свідчать дані опитування, яке провів Центр Разумкова у червні 2024 року.

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Кому з посадовців та громадських діячів довіряють та не довіряють українці

Опитані українці також висловлювали більше довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

Згідно з даними опитування, українці (80%) однаково не довіряють нардепці Юлії Тимошенко та ексраднику ОП Олексію Арестовичу.

Також до переліку недовіри респондентів потрапили політик Юрій Бойко (77%), народна депутатка Мар’яна Безугла (68%), експрезидент України Петро Порошенко (67%), керівник ОП Андрій Єрмак (64%), спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (64%), керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія(62%) та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (57%).

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Респонденти частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до: