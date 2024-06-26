Більшість опитаних українців (54%) найчастіше висловлювали високий рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського у переліку політиків, посадовців, громадських діячів.
Водночас рівень довіри до Президента як особистості перевищує "інституційний" рівень. Зеленському як соціальному інституту довіряють 50% опитаних.
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Про це свідчать дані опитування, яке провів Центр Разумкова у червні 2024 року.
Кому з посадовців та громадських діячів довіряють та не довіряють українці
Опитані українці також висловлювали більше довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).
Згідно з даними опитування, українці (80%) однаково не довіряють нардепці Юлії Тимошенко та ексраднику ОП Олексію Арестовичу.
Також до переліку недовіри респондентів потрапили політик Юрій Бойко (77%), народна депутатка Мар’яна Безугла (68%), експрезидент України Петро Порошенко (67%), керівник ОП Андрій Єрмак (64%), спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (64%), керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія(62%) та Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (57%).
Респонденти частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до:
- Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%)
- громадського діяча Сергія Притули (відповідно 47% і 41%)
- міського голови Києва Віталія Кличка (відповідно 45% і 41%)
- радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (відповідно 42% і 36%)
- міністра оборони України Рустема Умєрова (відповідно 41% і 28%)
- голови Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева (відповідно 40% і 20%)
- голови Національної поліції України Ігоря Клименка (відповідно 31,5% і 24%)
- секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка (відповідно 26% і 14%).