Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) масовано атакувало найбільших інтернет-провайдерів на території тимчасово окупованого Криму.

Які наслідки кібератаки українських хакерів на кримських інтернет-провайдерів

Місцева окупаційна адміністрація півострова попередила жителів, що найближчим часом можливі перебої з доступом до Всесвітньої мережі.

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За інформацією співрозмовника у ГУР, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

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Під український кіберудар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Так звана «замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку» російської адміністрації Юлія Кирик зазначила, що профілі DDos-атак постійно зазнають змін, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам.

Більше по темі Депутати Держдуми РФ занепокоєні зростанням рівня злочинності через повернення ексв'язнів з війни За даними британської розвідки, російські посадовці прогнозують зростання кількості злочинів, оскільки колишні ув'язнені не соціалізовані.

«Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак», - зазначає співрозмовник в українській спецслужбі.

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Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 14 червня атакували сайт адміністрації міста Ульянівськ у РФ. Українські кібервоїни розмістили на сайті заклики від імені міського голови А.Е. Болдакіна виходити на мітинг на підтримку СВО.

Згодом у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

Також через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких жителів Улянівська місцеві чиновники називають «відпрацьовуваними особами».

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Також ГУР МОУ 12 червня здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.

У Росії було фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджував, що збої - наслідок "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомляв, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

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Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».