Джерела Kyiv Post підтверджують, що Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) масовано атакувало найбільших інтернет-провайдерів на території тимчасово окупованого Криму.
Які наслідки кібератаки українських хакерів на кримських інтернет-провайдерів
Місцева окупаційна адміністрація півострова попередила жителів, що найближчим часом можливі перебої з доступом до Всесвітньої мережі.
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За інформацією співрозмовника у ГУР, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.
Під український кіберудар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Так звана «замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку» російської адміністрації Юлія Кирик зазначила, що профілі DDos-атак постійно зазнають змін, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам.
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«Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак», - зазначає співрозмовник в українській спецслужбі.
Що раніше атакували фахівці ГУР у Росії
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 14 червня атакували сайт адміністрації міста Ульянівськ у РФ. Українські кібервоїни розмістили на сайті заклики від імені міського голови А.Е. Болдакіна виходити на мітинг на підтримку СВО.
Згодом у місцевих ЗМІ опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна в результаті кібератаки.
Також через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких жителів Улянівська місцеві чиновники називають «відпрацьовуваними особами».
Також ГУР МОУ 12 червня здійснило кібератаку на російські ресурси держвлади, а також аеропорти РФ, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.
У Росії було фактично паралізовано роботу низки державних установ і приватних компаній. Зокрема, "Роскомнадзор" стверджував, що збої - наслідок "аварії магістральної мережі зв’язку", однак співрозмовник Kyiv Post повідомляв, що причина - масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.
Станом на 11:00 5 червня був відсутній доступ до електронних сервісів сайту державних послуг, а також до послуг низки міністерств: оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.
Також були недоступний сайт і сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».