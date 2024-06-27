У ніч проти 27 червня безпілотники вдарили по Редкінському дослідному заводу в Тверській області РФ, який виробляє авіаційне пальне, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Наліт дронів на Редкінський дослідний завод
Як зазначили в ASTRA, посилаючись на власні джерела, завод атакували 4 БпЛА. Внаслідок нальоту пошкоджені трубопровід, дах і будівля одного з цехів.
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"Один із дронів упав на дах цеху №4, після чого вибухнув. Другий безпілотник був збитий силами ППО, після чого також упав неподалік цеху. За кілька хвилин він вибухнув. Третій же дрон спробував атакувати територію підприємства легкозаймистих рідин. Внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід і почалася пожежа. За дві години територію заводу атакував ще один безпілотник. Він також упав у районі цеху №4", – зазначили в російському Телеграм-каналі "Baza".
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Редкінський завод, який знаходиться на відстані близько 500 кілометрів від кордону України, є одним із найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. На ньому виробляють понад 40 видів хімічної продукції для оборонпрому Росії, переважно для авіації та космічної промисловості.
Водночас у міноборони РФ заявляли про ліквідацію 4 дронів над Тверською областю, проте не повідомили про влучання по території заводу.
Також відео наслідків нальоту дронів на завод опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.
Kyiv Post перевіряє цю інформацію.
Попередній удар по заводу авіапродукції у Тверській області РФ – що відомо
Нагадаємо, що 13 вересня 2023 року дрон атакував Редкінський дослідний завод.
Як зазначили тоді в ГУР, були зафіксовані влучання та ураження даного підприємства.
Удар також підтвердив місцевий губернатор Ігор Руденя, який запевняв, що дрон успішно збили, хоч він і впав на територію стратегічного підприємства і пошкодив порожню цистерну.