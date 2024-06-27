У ніч проти 27 червня сили ППО збили 4 крилаті ракети "Калібр", керовану авіаційну ракету Х-59/69 і 23 безпілотники типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
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"Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА", – зазначили в Повітряних силах.
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Ракету Х-47 М2 "Кинджал" запускали з повітряного простору Тамбовської області в РФ.
Крилаті ракети "Калібр" летіли з з північно-східної частини акваторії Чорного моря.
Керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 запустили з повітряного простору Курської області в РФ, а "Шахеди" – з Приморсько-Ахтарська в Росії.
Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 28 повітряних цілей.
До бойової роботи залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
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Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня сили ППО збили 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, керовану авіаційну ракету Х-59 і 27 безпілотників типу "Shahed-131/136".
Як зазначалося, ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних дронів.
Тоді Силам оборони вдалося ліквідувати 32 повітряні цілі.