У ніч проти 27 червня сили ППО збили 4 крилаті ракети "Калібр", керовану авіаційну ракету Х-59/69  і 23 безпілотники типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.

Нічний обстріл Росією 27 червня – подробиці

"Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА", – зазначили в Повітряних силах.

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Ракету Х-47 М2 "Кинджал" запускали з повітряного простору Тамбовської області в РФ.

Крилаті ракети "Калібр" летіли з з північно-східної частини акваторії Чорного моря.

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Керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 запустили з повітряного простору Курської області в РФ, а "Шахеди" – з Приморсько-Ахтарська в Росії.

Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 28 повітряних цілей.

До бойової роботи залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Вже вдруге росіяни запускали ракети типу «Калібр» з акваторії Азовського моря.

Фото: Monitor

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Нагадаємо, що в ніч проти 20 червня сили ППО збили 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, керовану авіаційну ракету Х-59 і 27 безпілотників типу "Shahed-131/136".

Як зазначалося, ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних дронів.

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Тоді Силам оборони вдалося ліквідувати 32 повітряні цілі.

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