РФ ударила по 25 населених пунктах на Херсонщині. Пошкоджені багатоповерхівка й 15 приватних будинків, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росія завдала ударів по Херсонщині
Під ударами опинились Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.
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Також ЗС РФ влучили в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газогін. Через обстріли пошкоджені також господарські споруди, гаражі та авто.
За даними Прокудіна, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 16 дістали поранення, 2 з яких – діти.
Останній обстріл Херсонщини – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу ворог завдав ударів по 14 населених пунктах області.
Як зазначав Прокудін, пошкоджені 7 приватних будинків, навчальні заклади, дитячий садок, гаражі та приватні автомобілі.
Також 2 людини дістали поранення.