Не встигли ми засмагнути в яскравих променях сонця, а вже кінець першого місяця літа. І в цей золотий час столиця повниться концертами класичної, симфонічної та естрадної музики — тож встигни відвідати той, що до душі!

Костюмована кіновечірка КіноКаштани

КіноКаштани — цікава та яскрава костюмована вечірка, де можна самовиразитися через костюми улюблених кіногероїв. Це дозволить вам на один вечір відчути себе кимось іншим, прожити нове життя чи просто побути в центрі уваги. Організатори не обмежують учасників у детальності образів. Можна одягнути як повний костюм і накласти грим, так і обмежитися маскою та елементами костюму вашого улюбленого персонажа.

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Вважайте, що ця подія - кіно без другорядних ролей, де важливі всі: діджеї, митці та гості. У цей вечір на сцені можна буде почути: Denys Yatsko, Sawras, Ghetto Groove b2b Kidcake та Varmour Valeriy.

Захід благодійний - 50% коштів піде на покриття військових запитів благодійного фонду Valeriy&Friends. На вході діятиме фейс-контроль.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 28 червня з 16:00

Концерт Kalush Orchestra

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Гурт Kalush Orchestra - молодий представник україномовної сцени, який після перемоги на Євробаченні-2022 з піснею "Stefania" входить до топзірок сучасної культури. За цей час гурт обʼїздив із турами майже всю Європу і вже тричі дарував трохи українського культурного фолку на своїх потужних концертах у Північній Америці.

Ключовою відмінністю Kalush Orchestra від інших зірок є унікальне поєднання елементів етнічної музики з сучасними звуковими ритмами й танцями хіп-хоп. Цього разу великий концерт гурту Kalush Orchestra відбудеться просто неба на затишному березі озера.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

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Коли: 28 червня 18:00

Підпільний Стендап у Bel Etage Music Hall

Готові зануритись у шалений світ гумору та відкрити для себе український стендап? Чи хочете ви нарешті познайомитись із зухвалими новачками та посмакувати виступи гуру цього жанру, щоб уповні відчути атмосферу стендапу? Не маєте відповіді? От саме тому вам неодмінно потрібно зустрітися з коміками Підпільного Стендапу.

Цього разу для вас виступатимуть:

Джейхун Сафаров - дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

Сергій Чирков - гарнюня, лапочка, автор і ведучий проєктів "Ебаут" і "Телебачення Торонто".

Ганна Кочегура - найкраща комікеса 2023 року за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка і просто приємна людина.

Олександр Качура - імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, який починав свою діяльність у Гонконзі. Один із Королів Крінжу.

Ціна: Від 300 грн. Квитки

Де: Bel Еtage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 28 червня, 18:30

Концерт Jerry Heil та Alyona Alyona

Alyona Alyona & Jerry Heil – учасниці "Євробачення-2024" від України, зірки сучасної сцени, чия творчість вирізняється самобутністю. Їхні пісні стають саундтреками, які підтримують у найважчі часи закликами до боротьби та знаходять відгук у мільйонів слухачів.

На цьому концерті Jerry Heil та Alyona Alyona прозвучать усі їхні головні хіти та довгоочікувані прем’єри нових треків. Після виступу на Євробаченні артистки поїхали у великий тур, і цей концерт буде одним із перших після їхнього повернення зі Швеції. Очікуються також яскраві прем’єри та номери за участю запрошених артистів.

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Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Stereo Plaza, п-т Лобановського, 119

Коли: 28 червня 19:00