Не встигли ми засмагнути в яскравих променях сонця, а вже кінець першого місяця літа. І в цей золотий час столиця повниться концертами класичної, симфонічної та естрадної музики — тож встигни відвідати той, що до душі!
Костюмована кіновечірка КіноКаштани
КіноКаштани — цікава та яскрава костюмована вечірка, де можна самовиразитися через костюми улюблених кіногероїв. Це дозволить вам на один вечір відчути себе кимось іншим, прожити нове життя чи просто побути в центрі уваги. Організатори не обмежують учасників у детальності образів. Можна одягнути як повний костюм і накласти грим, так і обмежитися маскою та елементами костюму вашого улюбленого персонажа.
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Вважайте, що ця подія - кіно без другорядних ролей, де важливі всі: діджеї, митці та гості. У цей вечір на сцені можна буде почути: Denys Yatsko, Sawras, Ghetto Groove b2b Kidcake та Varmour Valeriy.
Захід благодійний - 50% коштів піде на покриття військових запитів благодійного фонду Valeriy&Friends. На вході діятиме фейс-контроль.
Ціна: від 250 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 28 червня з 16:00
Концерт Kalush Orchestra
Гурт Kalush Orchestra - молодий представник україномовної сцени, який після перемоги на Євробаченні-2022 з піснею "Stefania" входить до топзірок сучасної культури. За цей час гурт обʼїздив із турами майже всю Європу і вже тричі дарував трохи українського культурного фолку на своїх потужних концертах у Північній Америці.
Ключовою відмінністю Kalush Orchestra від інших зірок є унікальне поєднання елементів етнічної музики з сучасними звуковими ритмами й танцями хіп-хоп. Цього разу великий концерт гурту Kalush Orchestra відбудеться просто неба на затишному березі озера.
Ціна: від 500 грн. Квитки
Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2
Коли: 28 червня 18:00
Підпільний Стендап у Bel Etage Music Hall
Готові зануритись у шалений світ гумору та відкрити для себе український стендап? Чи хочете ви нарешті познайомитись із зухвалими новачками та посмакувати виступи гуру цього жанру, щоб уповні відчути атмосферу стендапу? Не маєте відповіді? От саме тому вам неодмінно потрібно зустрітися з коміками Підпільного Стендапу.
Цього разу для вас виступатимуть:
- Джейхун Сафаров - дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.
- Сергій Чирков - гарнюня, лапочка, автор і ведучий проєктів "Ебаут" і "Телебачення Торонто".
- Ганна Кочегура - найкраща комікеса 2023 року за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка і просто приємна людина.
- Олександр Качура - імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, який починав свою діяльність у Гонконзі. Один із Королів Крінжу.
Ціна: Від 300 грн. Квитки
Де: Bel Еtage, вул. Шота Руставелі, 16А
Коли: 28 червня, 18:30
Концерт Jerry Heil та Alyona Alyona
Alyona Alyona & Jerry Heil – учасниці "Євробачення-2024" від України, зірки сучасної сцени, чия творчість вирізняється самобутністю. Їхні пісні стають саундтреками, які підтримують у найважчі часи закликами до боротьби та знаходять відгук у мільйонів слухачів.
На цьому концерті Jerry Heil та Alyona Alyona прозвучать усі їхні головні хіти та довгоочікувані прем’єри нових треків. Після виступу на Євробаченні артистки поїхали у великий тур, і цей концерт буде одним із перших після їхнього повернення зі Швеції. Очікуються також яскраві прем’єри та номери за участю запрошених артистів.
Ціна: від 590 грн. Квитки
Де: Stereo Plaza, п-т Лобановського, 119
Коли: 28 червня 19:00
Великий поетичний вечір Іздрика
Великий творчий вечір відомого українського письменника Юрія Іздрика, чиї вірші підкорюють серця багатьох українців. Сьогодні цього талановитого автора називають культовим, адже його твори наповнені чуттєвим сенсом, мудрістю поколінь та філософією життя. Тож ця велика зустріч із митцем стане знаковою подією, яку варто не пропустити його шанувальникам.
Рядки поезій Юрія Іздрика завжди зачіпають струни душі, бо сповнені полум’яних емоцій та неймовірної магії слів, тож нікого не залишать байдужим. Цього вечора ви почуєте найсильніші та найсміливіші твори митця. Це буде чесно, глибоко та дуже чуттєво.
Ціна: від 390 грн. Квитки
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 28 червня 19:00
Lely45, Seba, Paradox на ВДНГ
Цими вихідними розваги та відпочинок на ВДНГ не закінчуються, нові вечірки та шоу-програми відомих виконавців чекають на гостей павільйонів. 28 червня виступатиме українська артистка Lely45 - одна з яскравих зірочок попкультури. Її чуттєві пісні, сповнені життєвих сенсів, торкнуться глибин вашої душі.
29 червня для вас запалюватимуть Seba — шведський продюсер, кожен сет якого — феєрія енергії та емоцій і виступи якого підкорили публіку по всій Великій Британії та Європі; Paradox — британський продюсер брейкбіту з 30-річною кар’єрою, глибина та атмосферність його складних композицій у жанрах Drum’n’Bass та Drumfunk просто підкорить вас. Paradox відомий своєю співпрацею з Seba, Nucleus та іншими артистами.
30 червня — музичний гість Jazzday разом із джазовими виконавцями Pro Тrio, Mari Zhiginas Trio, Oleksandr Seleznov etc. Це буде шоу, яке неможливо пропустити, особливо якщо ви полюбляєте старий добрий джаз — ідеальний для літа.
Ціна: від 200 грн. Квитки Lely45, APLAY with SEBA b2b PARADOX, JAZZday
Де: V`yava, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1
Коли: 28 червня з 20:00, 29 червня з 14:00, 30 червня з 15:00
Етномаркет Всі.Свої
Якщо ви полюбляєте речі від українських виробників, то етномаркет від "Всі.Свої" не залишить вас байдужими. Як і завжди, будуть присутні талановиті майстри та досвідчені ремісники, великі бренди та маленькі мануфактури — тобто товари на будь-який смак і гаманець.
Всі ці майстри й майстрині відновлюють старовинні техніки, щоб створювати давні продукти під новими брендами й надалі нести нашу культуру в маси. Ви зможете разом із ними дослідити символи, дізнатися про візерунки та створення розписів.
Будуть представлені вишиті сорочки та інший одяг із натуральних тканин, керамічний посуд і дерев'яне кухонне приладдя, аксесуари та декор із природних матеріалів, традиційні та сучасні прикраси у стилі "етно".
Ціна: вхід вільний
Де: D12, вул. Десятинна, 12
Коли: 29-30 червня з 10:00
Благодійний фестиваль Веган Вікенд
ГО "Кожна Тварина" та Community Café проведуть благодійний фестиваль Веган Вікенд, який спрямований на підтримку тварин та етичного ставлення до них. На відвідувачів чекатимуть смачна веганська кухня, симулятор польоту на дроні, настільний теніс, тату за донат, таврування на одязі, мерч від "Кожної Тварини". Окрім того, гостей розважатиме стендапер Василь Байдак, буде чудовий аукціон із Сашою Гонтар, Максом Щербиною та Сергієм Чирковим.
Інформаційний простір презентує такі лекції: "Тварини після людей" та "Тварини до людей" від проєкту "Хащі", "Що таке вільний вигул і чому його недостатньо", а також "Веганство в попкультурі".
На фестивалі збиратимуть 1 млн грн на позашляховик для мінометної батареї бригади 206 батальйону 241 бригади та на веган-пайки для 72 бригади.
Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: Community Café + Community Garden, Кирилівська 41
Коли: 29-30 червня з 14:00
Класика на даху ЦУМ: Бах, Бетховен, Ріхтер
Після спекотного літнього дня на даху ЦУМу знову прозвучить музика вічно сучасних геніїв. Не проґавте шанс розслабитися в приємній атмосфері знайомих або нових для вас мотивів та підтримати музикантів. Влаштуйте собі неймовірний вечір на найкрасивішому даху улюбленого міста!
У програмі:
- Людвіг ван Бетховен — "Ода до радості", 1 частина 5 симфонії ("Доля"), "Місячна соната", Eyeglasses Duo.
- Йоганн Себастьян Бах — концерт для клавесина з оркестром, партита для скрипки № 3, Air, соната для скрипки та клавесина № 5.
- Сюрпризом програми будуть твори сучасного класика Макса Ріхтера.
Ціна: Від 550 грн. Квитки
Де: Дах ЦУМу, вул. Хрещатик, 38
Коли: 29 червня, 19:00
Музика з кіно Нолана, Тарантіно та Скорсезе у Ботанічному саду
У променях заходу сонця у найкращому Ботсаду міста для вас прозвучить культова музика з кінофільмів великих майстрів кіно. Ця подія сподобається всім поціновувачам класики, а також кіноманам, які напам'ять знають мелодії всесвітньо відомих фільмів. Тож не проґавте цю програму!
Звучатимуть мелодії:
- Крістофера Нолана: "Оппенгеймер", "Інтерстеллар", "Початок", "Темний лицар", "Престиж" та інші;
- Квентіна Тарантіно: "Кримінальне чтиво", "Одного разу в Голівуді", "Джанґо вільний", "Безславні виродки", "Вбити Білла", "Від заходу до світанку" та інші.;
- Мартіна Скорсезе: "Відступники", "Острів проклятих", "Славні хлопці", "Вовк з Уолл-стріт", "Авіатор", "Банди Нью-Йорка" та інші.
Квиток до Ботанічного саду входить у вартість квитка на концерт.
Ціна: Від 350 грн. Квитки
Де: Ботанічний сад ім. Гришка
Коли: 30 червня о 19:00