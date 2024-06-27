Російська армія за добу здійснила 2 263 удари по Донецькій області, повідомили в Національній поліції.

Росія вдарила по Донеччині

"Пошкоджено 70 цивільних об’єктів – 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, магазини, автомобілі, ЛЕП", – уточнили в Нацполіції.

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По Торецьку завдали 18 ударів, 15 із яких – авіаційні. Через обстріли загинула цивільна особа, а ще сім – поранені. Також пошкоджені щонайменше 5 багатоквартирні й 2 приватні будинки.

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Селидове постраждало від авіабомби "КАБ-500", унаслідок чого поранено мирного жителя, пошкоджені адмінбудівля, 6 багатоквартирних, 37 приватних будинків і автомобіль.

На Мемрик ворог скинув бомбу "УМПБ Д-30СН", після чого надійшла інформація про 4 постраждалих. Окрім того, пошкоджені 4 приватні оселі, крамниця та авто.

Повідомлялося про пораненого в селищі Нью-Йорк, а також у селі Комар, по якому РФ завдала удару з РСЗВ "Смерч". Руйнувань зазнали 5 приватних осель.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

Попередній обстріл Донеччини – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу РФ 2 414 рази обстріляла 11 населених пунктів.

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Як зазначалося, руйнувань зазнали 41 цивільний об’єкт, зокрема 24 житлових будинки, адмінбудівля, заклади освіти, магазин, котельня й автотранспорт.

Для атаки ворожі сили використовували КАБи, дрони, артилерію, ракети "Іскандер-М" та авіабомби "УМПБ Д-30СН".