Військово-морський флот Росії треба якнайшвидше захистити від ударів далекобійних ракет, заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з питань кораблебудування у середу, 26 червня.

“Необхідно захистити наш флот від можливих атак вже на далеких підступах до військово-морських баз і районів дії наших кораблів”, - сказав він.

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Минулого місяця Збройні сили Україні під час атаки на окупований Севастополь ліквідували малий ракетний корабель Чорноморського флоту РФ “Циклон”. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, судно проєкту 22800 “Каракурт” було останнім російським носієм ракет “Калібр” на Kримському півострові, бо решту перевели до Новоросійська через українські атаки.

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Путін зазначив, що для підвищення бойової стійкості сил флоту потрібно “приділяти особливу увагу якнайшвидшому впровадженню систем дистанційного виявлення загроз, у тому числі з боку безпілотних апаратів”.

Більше по темі Фахівці ГУР зробили майже 4,2 тис. супутникових знімків об'єктів РФ Вдалось отримати фото 370 аеродромів, майже 240 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, понад 150 НПЗ, майже147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів і 17 військово-морських баз.

На нараді з питань кораблебудування російський лідер також заявив, що флот поповнюється новими кораблями, оснащується сучасними видами зброї, а вітчизняні суднобудівники вже цього року передадуть Міноборони понад 40 суден.

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За даними Вікіпедії, Україна потопила або пошкодила майже 60 кораблів Військово-морського флоту РФ.

Москва перемістила більшість своїх кораблів до портів на материковій частині Росії

Морські безпілотники Magura, розроблені ГУР, допомогли потопити кілька російських кораблів. Це змусило росіян перемістити більшу частину свого флоту з його головної чорноморської гавані в окупованому Криму до портів на материковій частині Росії, розповів начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов в інтерв’ю для The Philadelphia Inquirer.

“Вони вже у пастці біля порту Новоросійська. Нам просто потрібно зробити так, щоб усі залишки флоту були витіснені назад на територію РФ. У Чорному морі вже давно не залишилося жодного бойового російського корабля”, - сказав Кирило Буданов.

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Атаки на російські кораблі в акваторії Чорного моря є підготовкою до "серйозної операції в Криму".

В березні Буданов заявив, що ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами для "серйозної операції в Криму".

Раніше головний розвідник країни поділився своім незвичним хобі, яке також пов'язане з Чорноморським флотом Росії.