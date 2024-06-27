Міністерство внутрішніх справ організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів, повідомляє Укрінформ, цитуючи заступника голови МВС Польщі Чеслава Мрочека.

Польща створить спецпідрозділи прикордонників

"Ми створимо спецпідрозділи Прикордонної служби, призначені для захисту кордону", – зазначив Мрочек.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. За його словами, ще два місяці тому на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей. Наразі польсько-білоруський кордон захищають військові, поліція та прикордонники з усієї Польщі.

Advertisement

Також Підляський відділ Прикордонної служби Польщі повідомив, що впродовж минулої доби зафіксували 150 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Більше по темі Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генсека П'ятирічний термін Алена Берсе розпочнеться 18 вересня.

"Іноземці кидали з білоруського боку кордону у польських силовиків каміння. Від початку року на цьому відтинку польсько-білоруського кордону зафіксовано близько 20 тис. спроб нелегального перетину кордону", – додали у відділі.

У Польщі створили буферну зону на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, що очільник польського уряду Дональд Туск 10 червня повідомив, що уряд Польщі визначив буферну зону на кордоні з Білоруссю. Зона на кордоні з РБ становитиме від 200 м до 2 км. Місця, де глибина буферної зони сягатиме 2 км, не є довгими. Це залежатиме від рельєфу, зокрема лісів, куди прибувають контрабандисти.

Advertisement

Метою створення зони є ускладнення перекидання через кордон нелегальних мігрантів і створення кращих умов для служби прикордонників, поліції та військових. Уряд усвідомлює зростання рівня дискомфорту жителів прикордонних регіонів від створення цієї буферної зони, проте робитиме все можливе, щоб допомогти мешканцям Польщі через гібридну війну Росії та Білорусі проти Польщі.