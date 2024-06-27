На 68-му році життя помер заступник президента Світового конгресу українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу та голова проводу Організації українських націоналістів Стефан Романів, повідомили в Спілці Української Молоді.

Помер громадський діяч Стефан Романів

Романів був офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.

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"Повертаючись додому до Австралії після участі в конференції в Литві, Романів знепритомнів у Варшаві два дні тому. Його негайно доставили до лікарні", – повідомили в Союзі українських організацій в Австралії.

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Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року в Мельбурні (Австралія). Його батько Ілько Романів був родом із Тернополя, а мати – німкеня зі Штутгарта. Вони прибули до Австралії у 1949 році.

Стефан був активним членом Спілки Української Молоді (СУМ).

Після закінчення педагогічного університету в Мельбурні, Романів працював учителем початкової школи, а пізніше очолив осередок СУМ у Мельбурні, головував у Крайовій Управі СУМ в Австралії та парафіяльній раді Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Окрім цього, він очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія і виконавчим директором організації Community Languages Australia, яка відповідає за вивчення іноземних мов і збереження культур.

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З 2008 по 2018 рік він обіймав посаду генерального секретаря Світового Конгресу Українців, а у 2018 році його обрали першим заступником президента СКУ. 

Нагороди Стефана Романіва – що відомо

За свої заслуги Стефана Романіва нагороджували як в Україні, так і в Австралії: Орден Ярослава Мудрого V ступеня, Орден "За заслуги" І, II і III ступенів, Медаль Австралії за внесок у розвиток освіти та громад і Медаль із нагоди 100-літнього ювілею Австралії.

Свої співчуття висловив посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Ціную, що мав можливість останні роки плідно працювати зі Стефаном, перейняти досвід та мудрість, якими він щедро ділився. Стефан ніколи не втрачав оптимізму, не зупинявся ні на хвилину, завжди вірив в Україну та активно допомагав їй вистояти і перемогти. Велика втрата…", – написав Мірошниченко.

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