На 68-му році життя помер заступник президента Світового конгресу українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу та голова проводу Організації українських націоналістів Стефан Романів, повідомили в Спілці Української Молоді.
Помер громадський діяч Стефан Романів
Романів був офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Повертаючись додому до Австралії після участі в конференції в Литві, Романів знепритомнів у Варшаві два дні тому. Його негайно доставили до лікарні", – повідомили в Союзі українських організацій в Австралії.
Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року в Мельбурні (Австралія). Його батько Ілько Романів був родом із Тернополя, а мати – німкеня зі Штутгарта. Вони прибули до Австралії у 1949 році.
Стефан був активним членом Спілки Української Молоді (СУМ).
Після закінчення педагогічного університету в Мельбурні, Романів працював учителем початкової школи, а пізніше очолив осередок СУМ у Мельбурні, головував у Крайовій Управі СУМ в Австралії та парафіяльній раді Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Окрім цього, він очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія і виконавчим директором організації Community Languages Australia, яка відповідає за вивчення іноземних мов і збереження культур.
З 2008 по 2018 рік він обіймав посаду генерального секретаря Світового Конгресу Українців, а у 2018 році його обрали першим заступником президента СКУ.
Нагороди Стефана Романіва – що відомо
За свої заслуги Стефана Романіва нагороджували як в Україні, так і в Австралії: Орден Ярослава Мудрого V ступеня, Орден "За заслуги" І, II і III ступенів, Медаль Австралії за внесок у розвиток освіти та громад і Медаль із нагоди 100-літнього ювілею Австралії.
Свої співчуття висловив посол України в Австралії Василь Мірошниченко на своїй сторінці у Фейсбук.
"Ціную, що мав можливість останні роки плідно працювати зі Стефаном, перейняти досвід та мудрість, якими він щедро ділився. Стефан ніколи не втрачав оптимізму, не зупинявся ні на хвилину, завжди вірив в Україну та активно допомагав їй вистояти і перемогти. Велика втрата…", – написав Мірошниченко.