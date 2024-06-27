За мера міста Мукачеве Андрія Балогу на Закарпатті внесли заставу в розмірі 30 млн грн, визначену ВАКС, пише Суспільне.

Мер Мукачева Балога вийшов із СІЗО під заставу

Як зазначається, за Андрія Балогу внесли заставу в розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яку 26 червня суд обрав як запобіжний захід.

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25 червня його затримали Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро і мали тримати під вартою 60 діб із можливістю внести заставу.

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СБУ та НАБУ викрили на корупції мера одного з міст на Закарпатті

Андрія Балогу підозрюють у прийнятті рішення про продаж ділянки за заниженою майже в 9 разів ціною. Покупцем ділянки стало приватне товариство, контрольоване головою районної ради Михайлом Ланем.

Землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали лише за 9,6 млн грн. За "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Мер міста особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

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Балозі та Ланю загрожує від 3 до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.