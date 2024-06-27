У Брюсселі Президент Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Україна уклала безпекову угоду з ЄС - подробиці

Спільні безпекові зобов’язання між Європейським Союзом і Україною підписали перед початком робочого засідання Європейської ради керівники України і ЄС у присутності лідерів країн-членів Євросоюзу.

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Зобов’язання Європейського Союзу в галузі безпеки охоплюють передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України.

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Зокрема через місії Спільної політики безпеки та оборони (СПБО), а також більш широкі зобов’язання у сфері безпеки. Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відбудові та реформах посилюватимуть одна одну.

Більше по темі Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility - Мінфін Загалом від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

Військова підтримка та зобов’язання щодо безпеки надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

Зі свого боку Україна зобов’язується:

продовжити реалізацію реформ, зокрема відповідно до свого шляху до Європейського Союзу, а також у сфері безпеки, розвідки та оборони. Це охоплює цивільний нагляд за Силами безпеки та оборони, ефективністю й прозорістю оборонних інституцій, а також зміцнення оборонної промисловості на основі Європейської оборонно-промислової стратегії;

посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги;

робити позитивний внесок у безпеку Європейського Союзу та його держав-членів, зокрема шляхом обміну інформацією та отриманими уроками, якщо це доречно.

Угода з ЄС не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, що загалом утримується від підтримки України.

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З якими країнами Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод із західними країнами. Угоди у сфері безпеки були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.