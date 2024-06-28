Упродовж минулої доби ворожі сили здійснили 324 удари по Запорізькій області, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ обстріляла Запорізьку область

Під удари потрапили 8 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Варварівка, Пологів та Левадне.

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Росіяни застосували 160 дронів різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 150 із артилерії.

Від 8 авіаударів постраждали Новоандріївка, Варварівка, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка.

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В ОВА зафіксували 7 повідомлень про руйнування житла. Також внаслідок обстрілу були поранені чоловік і жінка.

Останній обстріл Запоріжжя – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу 6 населених пунктів постраждали від російських атак

Як зазначалося, ворог завдав 295 ударів.

Для цього ЗС РФ використали 111 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 177 із артилерії.

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Надійшли 6 повідомлень про руйнування житла.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла.

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