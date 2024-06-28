Упродовж минулої доби ворожі сили здійснили 324 удари по Запорізькій області, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Армія РФ обстріляла Запорізьку область
Під удари потрапили 8 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Варварівка, Пологів та Левадне.
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Росіяни застосували 160 дронів різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 150 із артилерії.
Від 8 авіаударів постраждали Новоандріївка, Варварівка, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка.
В ОВА зафіксували 7 повідомлень про руйнування житла. Також внаслідок обстрілу були поранені чоловік і жінка.
Останній обстріл Запоріжжя – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу 6 населених пунктів постраждали від російських атак.
Як зазначалося, ворог завдав 295 ударів.
Для цього ЗС РФ використали 111 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 177 із артилерії.
Армія РФ майже 300 разів атакувала Запорізьку область за добу
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла.