Після незаконної окупації Криму Росією і до її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році країни-члени ЄС витратили на спільну оборону 240 мільярдів євро.

«Кілька країн, у тому числі Франція й Естонія, – за єврооблігації, – сказав один із єврочиновників. – Але Німеччина і Нідерланди проти такого варіанту».

За словами джерел, ЄС міг би позичити ці кошти, як це було зроблено для фінансування програми відновлення після пандемії COVID-19, але варіант позики ще не обговорювали.

Інші дипломати зауважили, що президентка Єврокомісії представила розрахунки на саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі цього тижня і під час якого Президент України Володимир Зеленський підписав безпекові угоди. Вони також відзначили деякі «дірки» в оборонних бюджетах країн ЄС.

Агенція Франс Пресс (AFP) цитує одного з дипломатів, який сказав: «Ми не бачили розрахунків, ми не бачили жодних деталей – ця цифра взята зі стелі».

У четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала дипломатам 27 країн-членів ЄС, що в оборонний сектор треба інвестувати 500 мільярдів євро – мовляв, якби свого часу такі гроші були вкладені, то не було би війни в Україні.

Під час передвиборчих дебатів Трамп уникнув української теми, а Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Під час перших передвиборчих дебатів колишній президент Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання про умову встановлення миру в Україні, яку висунув Путін: Україна має поступитися окупованими Росією територіями. Натомість він заявив, що якби був президентом, Путін ніколи би не вторгся в Україну.

Трамп повторив те, що раніше казав про Президента України Володимира Зеленського, знову назвавши його жебраком: «Щоразу, коли він приїздить до нашої країни, він везе назад 60 мільярдів доларів».

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Коли кореспондентка CNN Дана Беш наполягла, щоб Трамп прямо, хоча б і коротко, відповів на запитання про вимоги Путіна, він знов уникнув відповіді, сказавши: «Нас розділяє океан, Європа витратила на мільярд менше, ніж ми».

«Ніколи не чув стільки дурні. Це той, хто хоче позбутися НАТО. Він сам не знає, що верзе», – сказав на це Президент Джо Байден, назвавши Путіна воєнним злочинцем.

МОК запросив на Олімпіаду в Парижі кількадесят російських і білоруських спортсменів, деякі сказали: «Ні, мерсі».

У четвер Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запросив 22 російських і 17 білоруських спортсменів виступити на Олімпійських іграх у Парижі (26 липня – 11 серпня) під нейтральним прапором. Як повідомляє AFP, деякі з них уже відхилили запрошення, оскільки однією з умов участі в Олімпіаді є непричетність до війни проти України.

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Згідно з опублікованим 15 червня списком, запрошення прийняли 18 спортсменів: три велосипедиста, три стрибуна з трампліна, два штангіста і десять борців. У другому списку, опублікованому в четвер, запрошення на ОІ-2024 отримали вісім російських тенісистів. Прийняли його не всі.

Щоб отримати право виступати на цих Олімпійських іграх під нейтральним прапором, спортсмени мають пройти перевірку на можливу підтримку війни в Україні з їхнього боку та зв’язки з армією своєї країни.

Ще невідомо, чи прийняли запрошення двоє білоруських гребців і двоє білоруських фехтувальників, а також тенісисти з другого списку, одним із яких є росіянин Даніїл Медвєдєв – п’ята ракетка світу.

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Раніше цього місяця президент російської федерації тенісу Шаміль Тарпіщев заявив, що на цьогорічній Олімпіаді не виступатимуть Андрей Рубльов (6-а ракетка світу) і срібний призер 2021 року Карен Хачанов, а також Людмила Самсонова (15-а ракетка), яка живе у Римі.

Не виступатиме й білоруска Арина Сабаленка, яка ще в 2023 році заявила на Відкритому чемпіонаті Франції: «Ніхто у світі, ні російські спортсмени, ні білоруські спортсмени, не підтримують війну. Як ми можемо підтримувати війну?»

А минулого тижня Сабаленка сказала журналістам: «Я стільки пережила за останні місяці! Мені треба зайнятися своїм здоров’ям».

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Президент Болгарії «відпросився» з саміту НАТО

У четвер проросійський президент Болгарії Румен Радев заявив, що не представлятиме свою країну на саміті НАТО у Вашингтоні «через особисту позицію стосовно допомоги Україні».

Офіційна Софія заявила: «Глава держави не погоджується з певними положеннями затвердженого Кабінетом міністрів рамкового документу про зобов’язання, які бере на себе наша країна стосовно війни в Україні».

Для участі в саміті офісу Радева запропонували «представити рамкові позиції», погоджені з урядом, а такі позиції він не поділяє. Змість нього на саміт поїде виконувач обов’язків прем’єр-міністра Дімітар Главчев.

«Українська правда» зазначає, що останнім часом Радев критикував НАТО за дозвіл Україні бити Західною зброєю по території Росії, і стверджував, що це веде до «ескалації» та «ядерного Армагеддону».