У четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала дипломатам 27 країн-членів ЄС, що в оборонний сектор треба інвестувати 500 мільярдів євро – мовляв, якби свого часу такі гроші були вкладені, то не було би війни в Україні.
Агенція Франс Пресс (AFP) цитує одного з дипломатів, який сказав: «Ми не бачили розрахунків, ми не бачили жодних деталей – ця цифра взята зі стелі».
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Інші дипломати зауважили, що президентка Єврокомісії представила розрахунки на саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі цього тижня і під час якого Президент України Володимир Зеленський підписав безпекові угоди. Вони також відзначили деякі «дірки» в оборонних бюджетах країн ЄС.
AFP зауважує, що «неясно, яким чином ЄС фінансуватиме таку інвестицію».
За словами джерел, ЄС міг би позичити ці кошти, як це було зроблено для фінансування програми відновлення після пандемії COVID-19, але варіант позики ще не обговорювали.
«Кілька країн, у тому числі Франція й Естонія, – за єврооблігації, – сказав один із єврочиновників. – Але Німеччина і Нідерланди проти такого варіанту».
Після незаконної окупації Криму Росією і до її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році країни-члени ЄС витратили на спільну оборону 240 мільярдів євро.
Today we have signed the EU’s security commitments for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2024
We pledge to keep delivering the weapons, military training and the aid Ukraine needs to defend itself against this war of aggression and deter any future attack.
This highlights: we are in for the long haul. pic.twitter.com/rfqA5XCE8K
Під час передвиборчих дебатів Трамп уникнув української теми, а Байден назвав Путіна воєнним злочинцем
Під час перших передвиборчих дебатів колишній президент Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання про умову встановлення миру в Україні, яку висунув Путін: Україна має поступитися окупованими Росією територіями. Натомість він заявив, що якби був президентом, Путін ніколи би не вторгся в Україну.
Трамп повторив те, що раніше казав про Президента України Володимира Зеленського, знову назвавши його жебраком: «Щоразу, коли він приїздить до нашої країни, він везе назад 60 мільярдів доларів».
Коли кореспондентка CNN Дана Беш наполягла, щоб Трамп прямо, хоча б і коротко, відповів на запитання про вимоги Путіна, він знов уникнув відповіді, сказавши: «Нас розділяє океан, Європа витратила на мільярд менше, ніж ми».
«Ніколи не чув стільки дурні. Це той, хто хоче позбутися НАТО. Він сам не знає, що верзе», – сказав на це Президент Джо Байден, назвавши Путіна воєнним злочинцем.
МОК запросив на Олімпіаду в Парижі кількадесят російських і білоруських спортсменів, деякі сказали: «Ні, мерсі».
У четвер Міжнародний олімпійський комітет (МОК) запросив 22 російських і 17 білоруських спортсменів виступити на Олімпійських іграх у Парижі (26 липня – 11 серпня) під нейтральним прапором. Як повідомляє AFP, деякі з них уже відхилили запрошення, оскільки однією з умов участі в Олімпіаді є непричетність до війни проти України.
Згідно з опублікованим 15 червня списком, запрошення прийняли 18 спортсменів: три велосипедиста, три стрибуна з трампліна, два штангіста і десять борців. У другому списку, опублікованому в четвер, запрошення на ОІ-2024 отримали вісім російських тенісистів. Прийняли його не всі.
Щоб отримати право виступати на цих Олімпійських іграх під нейтральним прапором, спортсмени мають пройти перевірку на можливу підтримку війни в Україні з їхнього боку та зв’язки з армією своєї країни.
Ще невідомо, чи прийняли запрошення двоє білоруських гребців і двоє білоруських фехтувальників, а також тенісисти з другого списку, одним із яких є росіянин Даніїл Медвєдєв – п’ята ракетка світу.
Раніше цього місяця президент російської федерації тенісу Шаміль Тарпіщев заявив, що на цьогорічній Олімпіаді не виступатимуть Андрей Рубльов (6-а ракетка світу) і срібний призер 2021 року Карен Хачанов, а також Людмила Самсонова (15-а ракетка), яка живе у Римі.
Не виступатиме й білоруска Арина Сабаленка, яка ще в 2023 році заявила на Відкритому чемпіонаті Франції: «Ніхто у світі, ні російські спортсмени, ні білоруські спортсмени, не підтримують війну. Як ми можемо підтримувати війну?»
А минулого тижня Сабаленка сказала журналістам: «Я стільки пережила за останні місяці! Мені треба зайнятися своїм здоров’ям».
Президент Болгарії «відпросився» з саміту НАТО
У четвер проросійський президент Болгарії Румен Радев заявив, що не представлятиме свою країну на саміті НАТО у Вашингтоні «через особисту позицію стосовно допомоги Україні».
Офіційна Софія заявила: «Глава держави не погоджується з певними положеннями затвердженого Кабінетом міністрів рамкового документу про зобов’язання, які бере на себе наша країна стосовно війни в Україні».
Для участі в саміті офісу Радева запропонували «представити рамкові позиції», погоджені з урядом, а такі позиції він не поділяє. Змість нього на саміт поїде виконувач обов’язків прем’єр-міністра Дімітар Главчев.
«Українська правда» зазначає, що останнім часом Радев критикував НАТО за дозвіл Україні бити Західною зброєю по території Росії, і стверджував, що це веде до «ескалації» та «ядерного Армагеддону».