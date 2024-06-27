На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі Києва 27 червня, пролунав вибух внаслідок короткого замикання. Спостерігається задимлення, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У столиці пролунав вибух на на енергооб'єкті - подробиці

"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - уточнив Кличко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше міський голова повідомляв, що на енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. 

Advertisement

РФ знищила 9 ГВт потужностей енергосистеми, 80% теплогенерації, третину гідрогенерації в Україні

Під час Конференції з відновлення України Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей. 

При тому, що пік споживання електроенергії минулої зими був 18 гігаватів (за добу - ред.). Отже, половини потужностей тепер не існує.

«80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення», - казав Зеленський.

У Києві обвалився Повітрофлотський міст
Більше по темі

У Києві обвалився Повітрофлотський міст

Журналістка Kyiv Post з місця подій повідомляє, що рух транспорту повністю перекрито та у деяких напрямках великі затори.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У КМДА заперечили інформацію про вибух на ТЕЦ у Києві Київ
У КМДА заперечили інформацію про вибух на ТЕЦ у Києві
Київ Пост
чер. 22
Жінку, яка сплюндрувала могили захисників України в Києві, затримали Київ
Жінку, яка сплюндрувала могили захисників України в Києві, затримали
Київ Пост
чер. 20
У Києві обвалився Повітрофлотський міст ЕКСКЛЮЗИВ Київ
У Києві обвалився Повітрофлотський міст
Лія Власюк
чер. 19
Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу Київ
Пожежу на промисловому підприємстві в Києві ліквідують понад добу
Київ Пост
чер. 13
Спонсорований контент
" Попередній На 15 років ув'язнили п'ятьох бойовиків, які воювали на боці РФ