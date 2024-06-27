Раніше міський голова повідомляв, що на енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа.

"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - уточнив Кличко.

РФ знищила 9 ГВт потужностей енергосистеми, 80% теплогенерації, третину гідрогенерації в Україні

Під час Конференції з відновлення України Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігаватів (ГВт) потужностей.

При тому, що пік споживання електроенергії минулої зими був 18 гігаватів (за добу - ред.). Отже, половини потужностей тепер не існує.

«80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації знищені Путіним. І це ще не межа його терору. На жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення», - казав Зеленський.