У ніч проти 28 червня дрони атакували нафтобазу Мічуринського муніципального округу Тамбовської області в РФ, повідомили в російському новинному Телеграм-каналі ASTRA.
Нічний наліт дронів на нафтобазу в Тамбовській області
Як зазначили в ASTRA, цитуючи місцевого губернатора, близько 4.35 ранку в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксували влучання БпЛА по нафтобазі. Внаслідок цього відбулося займання.
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Пожежу локалізували, а гасять її сили Головного управління МНС Росії в Тамбовській області, пожежна охорона нафтобази та 11 пожежних розрахунків. За попередніми даними, повідомлень про жертв не надійшло.
За словами губернатора, до найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби уряд проведе евакуацію мешканців.
Як пізніше повідомили в ASTRA, дрон влучив у резервуар з нафтою лінійної виробничо-диспетчерської станції "Нікольське" АТ "АК "Транснафтопродукт" у селі Новонікольське. Це вузлова станція магістральних нафтопродуктопроводів.
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Водночас щодо Брянської області ASTRA повідомила про атаку на військову частину та завод "Кремній Ел"
На заводі мікроелектроніки пошкоджено дах виробничого корпусу, а у військовій частині – склад. Повідомлень про постраждалих не зафіксовано.
Як зазначили в ASTRA, "Кремній Ел" є одним із найбільших в РФ виробників мікроелектроніки. Там також створюють складники для військової техніки.
Вороже міноборони заявило, що ППО РФ ліквідувала 12 БпЛА над територією Брянської області, 9 безпілотників над територією Смоленської області, 2 у Курській області та по одному дрону у Воронезькій та Ростовській областях.
Також про дронові удари по НПЗ в Тамбовській та Брянській області повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.
Обстріл НПЗ в Тамбовській області – що відомо
Нагадаємо, що 20 червня Джерела Kyiv Post підтвердили удари по складу паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнєфтєпродукт".
Як зазначалося, Служба безпеки України за допомогою безпілотників атакувала Платонівську нафтобазу в Расказівському муніципальному окрузі Тамбовської області РФ. На базі відбулося займання, ймовірною причиною якого був нічний наліт безпілотників.
Там Росія переробляла та зберігала сировину та готову продукцію, що згодом відправлялася на потреби ворожих сил.