У ніч проти 28 червня дрони атакували нафтобазу Мічуринського муніципального округу Тамбовської області в РФ, повідомили в російському новинному Телеграм-каналі ASTRA.

Нічний наліт дронів на нафтобазу в Тамбовській області

Як зазначили в ASTRA, цитуючи місцевого губернатора, близько 4.35 ранку в Мічуринському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксували влучання БпЛА по нафтобазі. Внаслідок цього відбулося займання.

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Пожежу локалізували, а гасять її сили Головного управління МНС Росії в Тамбовській області, пожежна охорона нафтобази та 11 пожежних розрахунків. За попередніми даними, повідомлень про жертв не надійшло.

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За словами губернатора, до найближчого населеного пункту – 3 км. У разі потреби уряд проведе евакуацію мешканців.