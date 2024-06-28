У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що Росія вперше використала ФАБ-500 з УМПК (універсального модуля польоту та корекції) для обстрілу Харкова.

РФ вперше використала ФАБ-500 для удару Харкову

Як зазначили в прокуратурі, удари завдавали з н.п. Майський Бєлгородської області РФ.

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Унаслідок атаки пошкоджені три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС, а четверо людей дістали поранення.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (Про порушення законів та звичаїв війни).

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РФ вдарила по Харкову 27 червня – що відомо

Нагадаємо, що вчора, 27 червня, близько 16:00  російська армія завдала удару по Київському району Харкова.

Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

Ушкоджень зазнали корпуси та гуртожиток одного з вищих навчальних закладів, житлові будинки та приміщення ДСНС.

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