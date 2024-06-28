Юрій Андрухович, мабуть, одним із перших українських письменників, які просували нашу культуру й сприяли формуванню ідентичності ще з 90-х. Він є неспростовним доказом українськості, адже саме його "Рекреації", "Перверзії" та "Московіада" стали тими текстами, що описують болючі злами, які пережило наше суспільство.

Ранні роки життя та творчий шлях Юрія Андруховича

Народився Юрій Андрухович 13 березня 1960 року в Івано-Франківську, в сім'ї інженера лісу та економістки. Батьки мали різницю у віці в 10 років, що для того часу вважалося нетиповим, і через що Юрій мав деякі труднощі в дитинстві — доводилося багато що пояснювати одноліткам. Він описує свої молоді роки загалом як доволі щасливі, окрім того факту, що батько часто пиячив, і тоді між ними виникали конфлікти.

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Середню освіту Юрій здобув у спеціалізованій школі № 5 з поглибленим вивченням німецької мови та мріяв стати археологом. Дуже швидко зрозумів, що ця професія не дасть йому реалізуватись, і що скоріш за все він працюватиме штатним вчителем історії, а школу юнак не любив. Тоді в 9 класі він чомусь вирішив, що обов'язково стане поетом. Ще не написавши жодного вірша, він вже укорінив цю думку у свідомості. Знайшов десь у батьків блокнот "Альбом для стихов" і почав писати туди двічі на день свої перші вірші — білі.

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Взагалі, дитинство і підлітковий період письменника минали в часи вельми несприятливі для того, щоб ставати українським митцем. Шанс, що тебе надрукують, у ті часи був дуже малий. Тож зрештою він обрав шлях найменшого опору і подався студіювати так звану журналістику до поліграфічного інституту. У 1982 році Андрухович закінчив Український поліграфічний інститут у Львові за спеціальністю "Редакторство", потім працював газетярем і навіть відслужив своє у війську.

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За три роки після випуску він став ініціатором створення літературного об’єднання "Бурлеск-Балаган-Буфонада" (скорочена назва "Бу-Ба-Бу"). Метою об'єднання було відродження карнавального та комедійного стилю в літературі. До цієї діяльності він долучив Неборака та Ірванця. Окрім цього, письменник був активним діячем ліберально-демократичного руху. А у 90-х навіть закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті імені М. Горького в Москві.

Загалом, у ті роки він активно підтримував будь-який літературний рух в Україні, очолював відділ поезії часопису "Перевал" та був головним редактором літературного альманаху "Потяг 76". Навіть мав здобутки в журналістиці, адже деякий час вів рубрику "Парк культури" у щоденній газеті "День" (Київ). Разом з Юрієм Іздриком видавав перший в Україні постмодерністський журнал "Четвер".

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Творчість Антонича була випадковою знахідкою Андруховича в той час, коли він сам був переконаний, що є найкращим поетом якщо не у світі, то в Україні точно. Під час навчання Юрію вдалося отримати збірку Антонича, яку надрукували у видавництві "Радянський письменник" наприкінці 60-тих років. Це була дуже раритетна знахідка, бо весь той тираж майже повністю знищили. Значну частину книжки Андрухович переписав собі від руки, й це дало йому змогу уважніше заглибитися в її рядки. У 1996 році він навіть захистив кандидатську дисертацію, присвячену творчості поета Богдана-Ігоря Антонича.

У 1989 році Андрухович був прийнятий до Спілки письменників України, але у 1991 році за ідейними переконаннями вийшов з неї і став ініціатором створення Асоціації українських письменників, а також – її віцепрезидентом у 1997-1999 роки. Наразі письменник одружений, має двох дітей – Тараса та Софію, яка пішла по стопах батька, та внучку Варвару.

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З 2005 року письменник почав співпрацювати з польським експериментально-інструментальним гуртом "Karbido", писати тексти пісень та навіть виступати з гуртом на одній сцені як соліст. Вірші Юрія Андруховича були покладені на музику такими гуртами, як "Мертвий Півень", "Плач Єремії", "Siґал Sпожив Sпілка", "Знову за старе". Пізніше в одному зі своїх інтерв'ю він так говорив про свою музичну кар'єру.