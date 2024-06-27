Близько 16:00 російський окупаційна армія завдала удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено корпуси та гуртожиток одного з вищих навчальних закладів і житлові будинки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака на Харків - що варто знати

“Унаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу. Без постраждалих”, - йдеться у дописі.

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Пізніше він додав, що кількість постраждали внаслідок російського удару по Харкову зросла до чотирьох.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що пошкоджено кілька будинків і гуртожиток ВНЗ.

“Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо, постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило», — розповів мер.

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