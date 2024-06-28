Ворожі сили влучили в промисловий об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню. Внаслідок ударів пошкоджені автівка "швидкої" та приватні автомобілі.

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Під обстрілами були Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

Російські сили вдарили по 28 населених пунктах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджені 17 приватних будинків, поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Останні удари по населених пунктах Херсонщини – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу Росія вдарила по 25 населених пунктах на Херсонщині, пошкодивши багатоповерхівку та 15 приватних будинків.

Як зазначалося, також постраждали промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу, газогін, господарські споруди, гаражі та авто.

Надійшли повідомлення про одного загиблого та 16 поранених.