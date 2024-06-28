У четвер, 27 червня, кандидати на посаду президента США – чинний глава Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп – провели перший раунд передвиборчих теледебатів.

Дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом

На дебатах, які тривали 90 хвилин, Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні.

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"Якби у нас був справжній президент – президент, який знав, що його поважає (лідер Росії Путін), то він ніколи б... не вторгся в Україну", – заявив експрезидент. Він не відповідав на запитання щодо ставлення до пропозицій президента РФ Владіміра Путіна щодо припинення війни.

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За його словами, США витрачають на війну в Україні забагато грошей. оскільки щоразу, коли Зеленський приїжджає до країни, він "забирає з собою 60 млрд доларів".

"Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена", – зауважив Трамп.

Більше по темі США, Південна Корея та Японія засудили співпрацю між Росією і КНДР У спільній заяві країни наголосили на тому, що підписання договору між Пхеньяном і Москвою має викликати занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру.

Водночас чинний президент США назвав Трампа "єдиною людиною на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", і згадав у цьому зв'язку справи щодо експрезидента про сексуальне насильство.

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"Перемога Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни", – заявив Байден і додав: "Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО? Путін у своїй агресії не зупиниться на війні проти України, тож під загрозою можуть опинитись і країни НАТО."

Також президент США звинуватив Трампа в намірі вийти з НАТО.

"Я ніколи не чув стільки дурниць. Цей хлопець хоче вийти з НАТО" – зазначив президент.

Водночас видання The New York Times повідомило, що демократи США вже обговорюють заміну Байдена на виборах після його непереконливого виступу на дебатах.

"Практично в розпачі, дехто звернувся до соціальних мереж, щоб висловити шок, а інші приватно обговорювали між собою, чи вже не пізно переконати президента піти у відставку на користь молодшого кандидата", – пояснили у виданні.

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Наступні теледебати відбудуться в жовтні.

Трамп може припинити військову допомогу Україн для мирних переговорів із Росією

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що план Трампа, який є найдетальнішим планом, досі запропонованим його соратниками, передбачає припинення вогню на лінії зіткнення та відтермінування вступу України до НАТО.

Як зазначалося, українському керівництву повідомили би, що Україна отримає наступну партію американської зброї, якщо погодиться на мирні переговори з РФ. А США попередять Москву, що відмова Росії розпочати переговори призведе до посилення підтримки України з боку США.

План розробили Келлог і Флейц, які працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки за президентства Трампа.