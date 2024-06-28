Служба безпеки України затримала російського агента, який розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, поінформували в СБУ.

СБУ затримала агента російського спецназу на Донеччині

Найбільше РФ цікавили локації укріпрайонів і вогневих позицій артилерії ЗСУ для підготовки нових наступів і прориву оборони.

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Агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації, а координати позначав на картах Google.

У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець росгвардії, який співпрацює з військовою розвідкою РФ.

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Росіяни помітили зрадника, коли той активно залишав свої антиукраїнські коментарі в проросійських Телеграм-каналах.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з розвідкою Росії.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на агента спецназу РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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СБУ затримала агента ГРУ, який готував прориви окупантів на Донеччині

Фігурант розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. Він пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Таким чином він допомагав росіянам готувати бойові операції на фронті з використанням авіаударів, артобстрілів та ДРГ.

У нього вилучили мобільний телефон і банківські картки, на які йому надходила грошова "винагорода" від спецслужби РФ.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.