Російські сили за добу завдали 2 360 ударів по Донецькій області, поінформували в управлінні Національної поліції в Донецькій області.

РФ масовано обстріляла Донеччину

"Пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі, ЛЕП", – додали в Нацполіції.

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На Селидове РФ скинула авіабомбу "КАБ-500", через що поранено шістьох мешканців, двоє з яких – діти. Також пошкоджені 7 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 адмінбудівлі.

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Росіяни вдарили по селу Ясенове з ОТРК "Іскандер-М", внаслідок чого одну людину вбито та одну поранено, а завданий удар пошкодив фермерське господарство.

З РСЗВ "Ураган" влучили по Кураховому. Як наслідок – двоє цивільних осіб загинули, а ще двоє травмовані. Уражень зазнали два магазини й автостанція.

РФ ударили по Торецьку по місту трьома авіабомбами "КАБ-250" та артилерією, внаслідок чого надійшли повідомлення про одного загиблого та трьох поранених, а також пошкодження щонайменше 2 багатоквартирних і 7 приватних будинків.

У Сіверську артилерійський удар вбив ще одну цивільну людину й зруйнував будинок.

Двох людей травмовано в Дачному через обстріл із РСЗВ "Ураган", який до того ж пошкодив 10 приватних осель.

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Ще троє поранених – у Північному, два - в Нью-Йорку, а один – у Гірнику.

Фото: Управління Національної поліції в Донецькій області

Останній обстріл Донеччини – що треба знати

Нагадаємо, що за попередню добу Росія здійснила 2 263 удари по області, внаслідок чого пошкоджено 70 цивільних об’єктів – 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємство, магазини, автомобілі та ЛЕП.

Як зазначалося, для ударів ворожі сили використали бомби "УМПБ Д-30СН", авіабомби "КАБ-500", авіацію та РСЗВ "Смерч".