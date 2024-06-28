Служба безпеки України повідомила про затримання мешканки Луганщини, яка після повернення на вільну територію України за соцвиплатами, вихваляла Путіна та ЗС РФ.

СБУ затримала мешканку Луганщини, яка вихваляла Путіна

На своїй сторінці вона публікувала хвалебні дописи про російського диктатора Владіміра Путіна та його політику, про подвиги Пригожина та угруповання "Вагнер", а також виправдовувала напад Росії на Україну.

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Жінка мешкає в окупованому Алчевському районі, а у 2018 році вона отримала російський паспорт і пенсійні виплати від РФ.

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У лютому 2024 року жінка прибула до Харківщини, зареєструвалась як ВПО і оформила ще й українські пенсійні та "переселенські" виплати, а після цього планувала повернутися до зони окупації.

Фінансові махінації фігурантка поєднувала з поширенням роспропаганди.

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СБУ повідомила їй по підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі триває досудове розслідування, в якому вирішиться питання про скасування нарахованих правопорушниці виплат.