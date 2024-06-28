Влітку 2024 року Європейська рада планує надати Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, що були заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни.

Єврорада доручила виконавчим структурам ЄС опрацювати законодавчу основу для надання Україні до кінця року додаткового кредиту у 50 мільярдів євро, який буде обслуговуватися коштом цих надходжень, пише Укрінформ з посиланням на підсумковий документ саміту.

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ЄС надасть Україні надходження з нарахувань на активи РФ вже цього літа - що відомо

«Після ухвалення правових актів ЄС щодо спрямування надзвичайних доходів, що мають походження від заблокованих активів Росії, для подальшої військової допомоги для України, для (розвитку) спроможностей її оборонної промисловості та для її відновлення, Європейська рада сподівається, що перші перерахування будуть здійснені цього літа», - зазначається в документі.

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Лідери країн ЄС доручили виконавчим структурам, зокрема Європейській комісії, високому представнику ЄС та Раді ЄС продовжити роботу з метою надання Україні додаткового фінансування на 50 мільярдів євро у формі кредиту.

Його будуть обслуговувати та виплачувати за рахунок надходжень від заблокованих російських активів. Для реалізації цього проєкту мають бути враховані всі правові та фінансові аспекти.

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Ресурси, що надходитимуть з цього джерела, будуть спрямовані на поточну та майбутню підтримку України у військовій сфері, для потреб забезпечення бюджетної стабільності та для зусиль із відновлення країни.

«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими до того, як Росія зупинить свою агресивну війну проти України і компенсує їй шкоду, що була спричинена цією війною», - наголошується у висновках Європейської ради.

Прибутки із заморожених активів РФ – що відомо

Нагадаємо, що 13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, посилаючись на рішення "Великої сімки", повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

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Також Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надходження до України перших 1,5 мільярдів євро від заморожених активів РФ вже в липні. На попередній Конференції з відновлення України вонана голошувала на тому, що необхідно передати Україні заморожені активи, а 11 червня повідомила про можливість здійснення процесу відповідно до міжнародного законодавства.

Водночас Уряд США використовуватиме закон REPO для ефективного вилучення прибутків із заморожених активів Центробанку. Положенняцього закону ухвалили в межах закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки США, який президент США Джо Байден підписав 24 квітня.