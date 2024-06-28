Білоруські прикордонники заявили про збиття нібито українського дрона за 150 метрів від кордону. Після цього у Білорусі оголосили про заходи для подальшого зміцнення кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Прикордонного комітету Білорусі.

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Білорусь посилює захист кордону з Україною після збиття нібито українського БПЛА - що відомо

"Уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів. Спроби зальоту БПЛА на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння та технічних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, днями у Гомельській області білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який нібито рухався з території України в глиб Білорусі.

"БПЛА був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону. На флешкарті БПЛА виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, що знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури", - зазначають у Прикордонному комітеті.

Крім того, у Білорусі заявили, що в Гомельській області нібито виявили схованку з "компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв".

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Як відреагувала Україна на заяву Білорусі

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, прикордонникам Білорусі варто було б спочатку подивитися, чи не виходять з їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордонне місце України.

"Зрозуміло, що від Путіна надійшло завдання нагнітати в прикордонні. Але вдавати, що нічого не знають про ДРГ з російської армії - це смішно", - заявив він.