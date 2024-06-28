Уряд Фінляндії передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 159 мільйонів євро, пише Yle.

24-й пакет допомоги від Фінляндії

Як зазначається, обладнання, що міститься в цій партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.

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"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки важливим є це питання", – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

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Наразі уряд не розголошує подробиць точного змісту військового пакету допомоги з метою забезпечення ефективної доставки.

Також фінський уряд зазначив, що Фінляндія бере участь у чеській ініціативі зі спільної закупівлі боєприпасів. У першому проєкті змін до бюджету на 2024 рік Міністерству оборони виділили необхідні кошти для участі в ініціативі.

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Окрім того, Фінляндія вирішила взяти участь у бронетанковій коаліції, яку очолюють Польща, Німеччина та Італія, а також у коаліції з інформаційних технологій на чолі з Естонією та Люксембургом.

Загальна вартість оборонного обладнання, надісланого Фінляндією в Україну, становить 2,2 мільярди євро.

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Фінські інструктори підготували тисячі українських військових

Нагадаємо, що 50 фінських тренерів брали участь у місії EUMAM і 20 – в операції Interflex під проводом Британії.

Як зазначали в міноборони Фінляндії, навчання для українських воїнів організували в межах операцій під керівництвом ЄС і Великобританії для програми EUMAM у Німеччині та Польщі, але навчання також проводилося у Фінляндії. Більшість інструкторів були кадровими військовослужбовцями ЗС Фінляндії, хоча участь брали й резервісти, які виступали в ролі інструкторів як солдати-контрактники.

Українські солдати пройшли базову підготовку, підготовку спецпідрозділів, медичну підготовку, підготовку з лідерства, а також піхотну й протитанкову підготовку.

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Метою програми є підготовка 60 тисяч солдатів до літа.