Державне бюро розслідувань передало в управління АРМА завод найближчих родичів підозрюваних у держзраді екснардепів Сергія Медведчука і Тараса Козака, вартість якого близько 5 млн доларів, повідомили в пресслужбі ДБР.

Суд арештував підприємтсво родичів Медведчука й Козака

Як зазначається, до держави перейде завод із виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів США, власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

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"У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки", – зазначено в повідомленні.

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Також в СБУ зазначили, що протягом 2017-2023 років за вказівками Медведчука та Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив "у тінь"мільйони гривень. Так, підприємство ухилялося від сплати податків, а власники отримували кошти, які мали скеровуватись до держбюджету.

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Ці активи працюватимуть на український бюджет, а частину коштів спрямують на потреби ЗСУ.