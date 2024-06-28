Державне бюро розслідувань передало в управління АРМА завод найближчих родичів підозрюваних у держзраді екснардепів Сергія Медведчука і Тараса Козака, вартість якого близько 5 млн доларів, повідомили в пресслужбі ДБР.
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Як зазначається, до держави перейде завод із виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів США, власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.
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"У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки", – зазначено в повідомленні.
Також в СБУ зазначили, що протягом 2017-2023 років за вказівками Медведчука та Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив "у тінь"мільйони гривень. Так, підприємство ухилялося від сплати податків, а власники отримували кошти, які мали скеровуватись до держбюджету.
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Ці активи працюватимуть на український бюджет, а частину коштів спрямують на потреби ЗСУ.
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру
Нагадаємо, що 10 червня СБУ та ДБР повідомили про підозру братам екснардепів-зрадників Медведчука та Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.
Йшлося про умисно виведені "в тінь" мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. Водночас ці кошти надіслали РФ для фінансування війни проти України.
Фігуранти для цього використали львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони керували як бенефіціарні власники.
Директору і бухгалтеру підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а ще вони додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
Їм загрожує ув’язнення.