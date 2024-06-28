У тимчасово окупованому Криму на вершині Петрівських скель активісти підняли прапор України, повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

У Криму знову замайорів прапор України – що відомо

"У рамках флешмобу "Це – Україна", активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність і віру в те, що Крим буде деокуповано", – йдеться у повідомленні.

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Активісти подякували своїм колегам за цей сміливий вчинок.

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"Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер у Криму!", – додали вони.