Новинку представили у Парижі, на одній з найбільших міжнародних оборонних виставок – Eurosatory 2024. Комплекс отримав абревіатуру GMARS, що розшифровується як Global Mobile Artillery Rocket System – глобальна мобільна артилерійська ракетна система. Назва підкреслює, що розробники позиціонують GMARS як майбутнє для систем залпового вогню та мобільних ракетних установок. Вони наполягають на тому, що ця система може стати ключовою для переозброєння військ країн НАТО.

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GMARS побудований на шасі Rheinmetall HX із колісною формулою 8х8. Вибір цього шасі забезпечує чудові показники максимальної швидкості, загальної мобільності, надійності та модульності. Ці вантажівки вже довели свою ефективність, адже вважаються одними з наймасовіших серед військових вантажівок у світі. Вантажопідйомність Rheinmetall HX 8х8 складає близько 70 тон. Станом на сьогодні, загалом було виготовлено більше 16 000 одиниць у різних модифікаціях для різних родів військ і задач. На шасі встановлено 540-сильний дизельний двигун, що дозволяє машині розвивати максимальну швидкість у 100 км/год.

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На відміну від HIMARS, новий GMARS може бути споряджений одразу двома пусковими контейнерами, тож максимальний залп становитиме до 12 активно реактивних снарядів проти 6 у HIMARS. На перший погляд може здатися, що GMARS став таким собі колісним M270, який теж має два контейнери, але це не так. Річ у тім, що GMARS отримав абсолютно нові ракети, які не були доступні раніше для HIMARS і M270. Також важливо, що нова машина уніфікована для використання класичних боєприпасів попередніх систем. Це має велике значення, оскільки снаряди класу MLRS та ракет класу ATACMS були виготовлені у величезних кількостях, і зараз вони знаходяться на військових складах зберігання. В умовах війни економіка країн відіграє вирішальну роль, і тому важливо не марнувати вже виготовлені ракети. За весь час існування систем HIMARS і M270 було вироблено понад 700 000 і близько 4 000 ракет MLRS і ATACMS відповідно, тому розробники вирішили не відмовлятися від цих уже профінансованих боєприпасів.

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Великий набір ракет для GMARS

Новими боєприпасами для цієї системи стануть ракети JASSM. Також з'явиться можливість використання 122-мм некерованих ракет.

Виробник запевняє, що стандартні боєприпаси GMLRS мають дальність 70 кілометрів, але будуть доступні ракети й з більшим радіусом дії – ER GMLRS, які можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Дальність для ракет ATACMS залишиться незмінною, оскільки конструкція цих ракет не зазнає змін, і становитиме 300 кілометрів. Додатково, на заміну ракетам ATACMS прийде перспективна американська ракета PrSM, яка матиме дальність ураження до 500 кілометрів. Також слід зазначити, що GMARS здатен одночасно запускати дві ракети ATACMS і аж чотири ракети PrSM, адже їхні габарити менші, і в один пусковий контейнер вміщаються одразу дві ракети.

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У майбутньому розробники GMARS планують додати до системи можливість ведення вогню ще як мінімум двома видами боєприпасів. 122-міліметрові ракети, швидше за все, не матимуть складної бортової електроніки і будуть використовуватися як звичайна система РСЗВ, подібно до радянської БМ-21 «Град». Максимальна дальність ураження 122-мм ракетами становитиме 22 кілометри. Найбільш далекобійною зброєю цього комплексу стане сімейство крилатих ракет класу "земля-земля", переобладнаних для запуску з GMARS. Базовою версією може стати американська AGM-158 JASSM, яку виробляє компанія Lockheed Martin. Дальність AGM-158 JASSM становить 370 кілометрів, але якщо GMARS буде пристосований до новіших модифікацій цієї ракети, дальність може значно збільшитися. Модифікована AGM-158B JASSM-ER, що має більший запас палива та більш економічний турбореактивний двигун, битиме вже на 980 кілометрів. Найсучасніша AGM-158 JASSM-XR, розробка якої досі триває, отримає кращі показники непомітності для радарів і дальність до 1900 кілометрів. Бойова частина цих крилатих ракет важить 450 кілограмів. Потужна бойова частина та швидкість у 300 м/с дозволяють пробивати шар ґрунту від 6 до 25 метрів, а також залізобетонні укріплення товщиною до 2 метрів. У конструкції всіх цих ракет широко використовуються композитні матеріали, що знижують помітність ракет на радарах систем ППО. Система керування комбінована: інерційна з корекцією помилок за даними приймача сигналів супутникової навігаційної системи NAVSTAR. На кінцевій ділянці траєкторії польоту може використовуватися інфрачервона головка самонаведення та програмно-апаратні засоби автономного розпізнавання цілей.

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Варто зазначити, що сімейство ракет AGM-158 – це в першу чергу крилаті ракети повітряного базування, тобто створені для запуску з літаків. У випадку з GMARS ці ракети будуть модифіковані для наземних пусків, але слід враховувати, що в такому разі максимальна оперативна дальність цих крилатих ракет може зменшитися. Це пов’язано з особливостями запуску з землі, після якого ракета повинна витрачати паливо на розгін і набір висоти, тоді як при повітряному запуску цю функцію виконує літак-носій.

Виробництво новітньої зброї, такої як GMARS, потребуватиме низки випробувань, особливо ретельної перевірки роботи системи з новими боєприпасами. Ні для кого не є секретом, що вже є випадки передачі Україні новітніх розробок НАТО, які фактично проходять випробування на війні. Подібне бойове використання цілком можливе й для новітнього GMARS. Це зможе не лише зміцнити вогневу міць і розширити можливості України, а й надати критично важливий досвід і відгуки від використання цієї системи у реальних бойових умовах. Особливо цікавими для України ці комплекси стануть, коли під них будуть налаштовані крилаті ракети з дальністю 980 і 1 900 кілометрів. Така дальність дозволить уражати будь-яке місце на тимчасово окупованих українських територіях, а також завдавати ударів по військових цілях у глибокому тилу ворога.