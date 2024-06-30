Через війну ми всі перебуваємо в стані перманентного стресу, тобто він постійно в нас на фоні. Стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється фізично, психічно та емоційно й саме це допомагає нам адаптуватися до змін.

Реакція на стрес демонструє нам, що щось не таке, що треба щось змінювати й це добре, адже всім нам необхідні зміни. Але добре, лише в тому випадку, якщо це короткочасний стан організму.

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Що таке стрес?

Стрес це зміна біохімії в тілі, тобто виділяються гормони адреналіну та кортизолу, які змінюють стан людини й тим самим видають певні реакції. Наші внутрішні запаси організму мобілізуються для зустрічі із загрозою, а саме тому підвищується сила, витривалість, швидкість реакції та больовий поріг.

Під час стресової ситуації наш мозок «вимикає» майже всі функції і залишає, лише ті, що спрямовані на виживання. Вмикається так званий рептильний мозок, який відповідає за базові процеси та інстинкти, у цьому числі реакція на загрозу та бажання вижити, саме так наш організм сприймає стрес.

Реакція на стрес

Спеціалісти виділяють три основні реакції на стрес: бий, біжи, замри. Ці реакції мимовільні, тобто вони відбуваються на підсвідомому рівні. Ваша реакція, може, залежати від вашого минулого, як ви вперше відреагували на стрес, або ж від вашого типу життя.

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Бий. Людина із цією реакцією на стрес зазвичай займає оборонну або нападаючу позицію. Швидко вибудовує план дій та реалізує його. Такі люди часто відчувають гнів та лють, що допомагає подолати проблему. Якщо ж це якась труднощі, то відбувається швидке рішення, щоби позбутися негативних емоцій та відчуттів. Проте, якщо критика лунає в їхню сторону, то вони починають щось виясняти, сперечатися, або ж навіть переміщають фокус на інших.

Людина із цією реакцією на стрес зазвичай займає оборонну або нападаючу позицію. Швидко вибудовує план дій та реалізує його. Такі люди часто відчувають гнів та лють, що допомагає подолати проблему. Якщо ж це якась труднощі, то відбувається швидке рішення, щоби позбутися негативних емоцій та відчуттів. Проте, якщо критика лунає в їхню сторону, то вони починають щось виясняти, сперечатися, або ж навіть переміщають фокус на інших. Біжи. Реакція відсторонення та намагання втекти від проблеми. Бажання швидко усунути загрозу чи негативні відчуття. У таких людей виникає тривога та паніка і їм важко стикнутися зі стресом, тому краще його обійти. Часто втікають від конфліктів, конкуренції чи з’ясування відносин, тим самим мають відсторонену позицію, чим можуть зашкодити відносинам.

Реакція відсторонення та намагання втекти від проблеми. Бажання швидко усунути загрозу чи негативні відчуття. У таких людей виникає тривога та паніка і їм важко стикнутися зі стресом, тому краще його обійти. Часто втікають від конфліктів, конкуренції чи з’ясування відносин, тим самим мають відсторонену позицію, чим можуть зашкодити відносинам. Замри. Найчастіше ця реакція проявляється під час якихось шокових подій. Наша психіка намагається захиститися та вижити, тому просто відключає всі функції організму. Людина, наче загальмовується, німіє та втрачає зв’язок із реальністю, вона провалюється в якийсь вакуум, де немає стресу.

Реакція тіла на стрес: бий, біжи, замри. Фото: instagram.com/doctor_chekha

Як подолати стрес

Перебувати довгий час у стані стресу шкодить нашому здоров’ю, тож необхідно навчитися справлятися з ним.

Якщо у вас активна реакція на стрес бий або біжи, то тоді можна спробувати пройтися або десь покричати. Запал енергії в середині необхідно випустити, щоб він вам не нашкодив.

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2. Реакція організму на стрес – це складний процес, що включає в себе фізіологічні, емоційні та поведінкові зміни. Фото: dniprophc.com.ua

Також можна спробувати дихальні практики. Наприклад, техніка «квадрат» людина дихає та рахує: на 1–2–3–4 робить глибокий вдих, на наступні 1–2–3–4 затримати дихання, і потім на 1–2–3–4 глибокий видих. Так можна повторювати, іноді можна упускати затримку дихання. Це допомагає перенаправити нашу увагу на іншу дію, а рахунок допоможе концентруватися на цифрах, що в підсумку знизить рівень стресу.

Якщо ваша реакція завмирання, то вам, може, допомогти планування та виконання простих речей. Ставте собі якісь прості завдання на найближчий час, виконуйте їх та записуйте. Такий алгоритм допоможе повернути прагнення до життя та вийти зі ступору.

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Також необхідно відчувати реальність та своє тіло. Іноді можна почути «Необхідно заземлитися». Така практика це робота зі своїм тілом. Тобто ви перевіряєте цілісність тіла, обіймаєте себе, твердо ступаєте по землі, масажуєте пальці або інші дії. Це допомагає мозку зрозуміти, де ви й що з вами відбувається.

Як боротися з наслідками стресу

Найперше треба усунути чинники стресу. Якщо ви не знаєте, від чого виникає стрес, то можна піти до психолога, щоб розібратися. Так само можна змінити ставлення та думки щодо якихось ситуацій, щоб сильно не перейматися та менш емоційно реагувати.

3. Важливо знайти здорові способи впоратися зі стресом, щоб він не мав негативного впливу на ваше життя. Фото: mgc-pd.kr.ua

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Харчування так само впливає на наш організм та реагування на стрес. Необхідно збалансовано харчуватися, вживати здорову їжу та не переїдати. Адже поживні речовини допоможуть вам у подоланні стресової ситуації.

Фізична активність дуже потрібна для організму. Коли людина активна, то знижується рівень кортизолу (гормон стресу), кров добре циркулює по тілу й немає застоїв. Активність гарно впливає на організм та запобігає виникненню різних хвороб.

Також важливий здоровий сон. Адже він відновлює наш організм та слугує хорошою підзарядкою для активності впродовж дня.

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Обов’язково не забувайте про різні обстеження та звернення до лікарів. Іноді проблему неможливо вирішити самостійно, необхідні аналізи та допомога спеціалістів.

Хронічний стрес може мати негативний вплив на фізичне та психічне здоров'я. Фото: newch.tv

Довготривалий стрес шкодить нашому здоров’ю. Через стрес можуть погіршуватись функції організму, загострюватися хронічні захворювання та з’являтися нові хвороби. Знаючи свою реакцію на стрес можна собі допомогти та знайти здоровий спосіб виходу зі стресової ситуації без негативних наслідків.