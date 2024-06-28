Війна між Ізраїлем та Хезболою може розпочатися, якщо Єрусалим і ХАМАС вчасно не підпишуть угоду про припинення вогню в Газі, пише Politico.

Ізраїль розпочне війну проти Хезболи

Як зазначається, угода про припинення вогню перебуває в стадії напружених перемовин, а офіційні особи США не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом підуть на угоду.

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Водночас ЦАХАЛ і Хезболла розробили плани бойових дій і намагаються придбати додаткову зброю, що свідчить про ескалацію конфлікту.

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"Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть воювати, але високопосадовці Байдена все більше вірять, що, ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, незважаючи на спроби запобігти цьому", – зазначили в Politico.

Також два високопоставлених чиновники наголосили, що поки невідомо, коли саме може розпочатися війна, але зауважили, що Ізраїль намагається швидко відновити власні запаси та військовий потенціал.

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"Адміністрація працює над "дипломатичним рішенням", яке дозволить громадянам Ізраїлю та Лівану повернутися до своїх домівок", – зазначила речниця Ради національної безпеки Адрієн Уотсон.

Вона наголосила, що уряд Штатів продовжує докладати зусиль для досягнення угоди, яка призведе до остаточного припинення війни в Газі, включно з тривалою безпекою та спокоєм уздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном.

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"Зараз справа в ХАМАСі. Рішення в руках ХАМАСу", – запевнила речниця.

Ізраїль і ХАМАС воюватимуть попри угоду про припинення вогню

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в ефірі ізраїльського мовника Channel 14 повідомляв, що Ізраїль готовий піти на "часткову угоду" з ХАМАСом, щоб повернути заручників, яких утримують в Газі, але війна все одно триватиме після припинення вогню "для досягнення повної ліквідації" ХАМАСу.

За його словами, Ізраїль продовжуватиме операцію в Газі доти, доки ЦАХАЛ не знешкодить бойове угруповання ХАМАС, а після закінчення інтенсивної фази в Ізраїлю буде можливість перемістити частину сил на північ, до кордону з Ліваном.

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Водночас Нетаньягу додав, що якщо й буде угода, то на умовах Ізраїлю, оскільки уряд не передбачає припинення війни, виходу з Гази й залишення ХАМАСу недоторканним.