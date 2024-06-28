В Україні на перші 5 місяців 2024 року збільшилася кількість кримінальних проваджень у 1,6 рази, поінформував Опендатабот.

Збільшилася кількість кримінальних справ за порнографію

Як зазначається, за перші п’ять місяців зафіксували 871 кримінальне провадження за ст 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів", тобто майже стільки ж, як за весь минулий рік. У 2023 таких справ було 903.

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Окрім цього, 752 справи відкрили стосовно дитячої порнографії (ст. 301-1), що в 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тоді їх було 1062.

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Фото: Опендатабот

Водночас до суду наразі надійшли 60% справ, теж так само, як і в аналогічному періоді минулого року.

Опендатабот зазначив, що цьогоріч знизився відсоток закритих справ на етапі досудового слідства. У 2024 році закрили лише 2% справ, тобто 17 проваджень, а у 2021 році показник складав 14%.

Порнографія в Україні заборонена, проте це може змінитися

Нагадаємо, що за словами прихильників декриміналізації порно, чинне законодавство настільки невизначене, що технічно людина може провести роки у в'язниці за надсилання чи отримання оголених фото.

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Людину можуть позбавити волі терміном до 3 років не лише за ввезення, виготовлення, розповсюдження чи зберігання порнографії, а й навіть за надсилання чи отримання оголених фото. Нардеп Ярослав Железняк, який очолює ініціативу щодо змін до законодавства, називав чинні норми "безглуздими".

Водночас у 2022 році 704 667 осіб отримали повістку до суду за обвинуваченням, передбаченим статтею 301 Кримінального кодексу України, яка стосується порнографії.

Також за шість місяців 2023 року до держбюджету надійшло понад 34 млн гривень (близько 920 тис. доларів) податків від платформи OnlyFans і соцмереж з інтимним контентом. Також на платформі Teronlyfans пропонують жертвувати гроші для ЗСУ та переселенців, а опісля клієнти отримують пікантні фото.