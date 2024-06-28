Україна вже уклала 20 угод у сфері безпеки, в межах яких отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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За безпековими угодами Україна щороку отримуватиме 60 млрд доларів – подробиці

"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США", – зазначив очільник уряду.

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Він додав, що укладання безпекових угод – це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.

"Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно", – сказав прем'єр-міністр.

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 19 двосторонніх безпекових угод із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом. Угоди у сфері безпеки були підписані з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією та США.