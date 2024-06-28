Уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро на гуманітарні потреби України і продовжуватиме надавати військову допомогу.

Про це заявила Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час спільної з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

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Словенія виділить 5 млн євро на гуманітарні потреби України - подробиці

"Ми привезли до Києва ще одну гарну новину - словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", - сказала лідерка Словенії.

Вона зазначила, що Словенія хоче бути активною в цій сфері, і нагадала, що її країна надала 80 тис. доларів центру реабілітації українських військових, які втратили кінцівки.

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"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - запевнила Пірц Мусар.

Зеленський анонсував план закінчення війни в Україні - що варто знати

Під час спільної пресконференції з Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар Президент України Володимир Зеленський заявив, що план закінчення війни буде готовий цього року.

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«Авжеж, Україна буде вирішувати. Але якби все залежало тільки від України, ніякої війни не було б. На жаль, окупант Росія і Путін захотів війни. І поки що він не хоче її закінчувати. Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні», – казав Зеленський.

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Президент України зазначив, що зараз триває робота над трьома детальними планами щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів.