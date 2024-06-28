Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бойовику проросійського терористичного угруповання “ДНР”, який зґвалтував жительку Харківської області, повідомляє пресцентр СБУ.

Оголошену підозру бойовику, який зґвалтував жінку на окупованій території України - що відомо

Житель тимчасово окупованого Донецька Максим Лянченко ще до початку повномасштабної війни добровільно приєднався до підконтрольних РФ терористичних угруповань “ДНР”.

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За даними слідства, у березні 2022 року він входив до складу 115-го полку російських окупантів, який брав участь у захопленні частини території Харківщини.

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Під час тимчасового захоплення однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки і примушував її до статевого акту.

Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість.

Напередодні звільнення громади фігурант разом зі своїм угрупованням утік з Харківщини.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати за вчинені злочини.

П'ятьох бойовиків, які воювали на боці РФ, ув'язнили на 15 років - подробиці

П’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони у Донецькій та Запорізькій областях, отримали покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

"Українські захисники взяли чотирьох зловмисників у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали у ході бойових дій під Роботиним", - зазначалося у повідомленні.

Один із засуджених є жителем тимчасово окупованого Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної РФ «народної міліції ДНР» та воював проти сил АТО на сході України.

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Після початку повномасштабної війни бойовик перевівся до снайперського підрозділу російських угруповань Південного військового округу РФ.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України: