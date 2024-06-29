Оновлено 11:30
Поліцейські ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару по Дніпру 28 червня.
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Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.
Наразі кількість постраждалих зросла до 13.
На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.
Рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої багатоповерхівки.
Обстріл Дніпра: що відомо про постраждалих
Серед потерпілих - вагітна жінка. Вона потрапила до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також постраждало 7-місячне немовля. Дівчинка отруїлася продуктами горіння.
Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - його засипало частинами понівеченого будинку.
Понад 20 мешканцям знадобилася психологічна допомога.
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Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі
Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру напередодні ввечері.
Влучили в дев'ятиповерхівку. Зруйновано чотири поверхи.
Ймовірно, ворог скерував по місту ракету Х-59.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.