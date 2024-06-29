Оновлено 11:30 

Поліцейські ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару по Дніпру 28 червня.

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Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки. 

Наразі кількість постраждалих зросла до 13. 

На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.

Рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої багатоповерхівки. 

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Обстріл Дніпра: що відомо про постраждалих

Серед потерпілих - вагітна жінка. Вона потрапила до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Також постраждало 7-місячне немовля. Дівчинка отруїлася продуктами горіння. 

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - його засипало частинами понівеченого будинку.

Понад 20 мешканцям знадобилася психологічна допомога. 

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Ворог запустив 23 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", 4 крилаті ракети "Калібр", 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" і 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру напередодні ввечері.

Влучили в дев'ятиповерхівку. Зруйновано чотири поверхи.

Ймовірно, ворог скерував по місту ракету Х-59.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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