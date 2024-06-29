У п'ятницю з російського полону вдалося повернути 10 людей.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це звільнення «історичним». Адже додому повернулися ті, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення.
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«Цивільні - вдома! Сьогодні відбулося історичне повернення цивільних громадян України, яких роками утримувала РФ. Це радісна новина для українських сімей та надія на те, що такі повернення відбуватимуться надалі», - написав він.
З полону повернули 10 людей
Президент Володимир Зеленський назвав імена звільнених з полону.
- Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;
- Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років.
- Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
- Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова - цивільні, яких захопили на території Білорусі.
За словами президента, у звільненні полонених брав участь Ватикан.
Звільнення Нарімана Джеляла
Серед звільнених - один з найбільш відомих політв'язнів, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, активіст та журналіст Наріман Джелял.
Російські силовики затримали його в Криму у вересні 2021 року.
Окупаційний суд незаконно засудив Джеляла до 17 років позбавлення волі.
Вирок йому винесли разом з двома братами-активістами. Асана Ахтемова засудили до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Азізу Ахтемову дали 13 років ув’язнення в колонії.
У жовтні 2023 року Нарімана Джеляла етапували до міста Мінусінськ у Східному Сибіру.
За словами правозахисників, таке кримінальне переслідування та позбавлення волі має всі ознаки політично мотивованого переслідування, зокрема за громадську позицію.
Обмін військовополоненими
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснили, що цим поверненням завершився 53-й обмін, який розпочався 25 червня.
«До України вдалося повернути ще 10 цивільних громадян, які були незаконно затримані на окупованих територіях, зокрема в Криму, а також в Білорусі», - повідомили в штабі.
Цього тижня в рамках чергового обміну полоненими звільнили 90 українських захисників.
Серед них - нацгвардійці, прикордонники, бійці Збройних сил та Військово-морських Сил, а також тероборонівці.
Додому повернулися захисники Маріуполя, оборонці Азовсталі та воїни, які охороняли ЧАЕС.
Тоді у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що у звільненні українських бійців активно допомагали Об'єднані Арабські Емірати.