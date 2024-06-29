«Цивільні - вдома! Сьогодні відбулося історичне повернення цивільних громадян України, яких роками утримувала РФ. Це радісна новина для українських сімей та надія на те, що такі повернення відбуватимуться надалі», - написав він.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це звільнення «історичним». Адже додому повернулися ті, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення.

У п'ятницю з російського полону вдалося повернути 10 людей.

З полону повернули 10 людей

Президент Володимир Зеленський назвав імена звільнених з полону.

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;

Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;

Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова - цивільні, яких захопили на території Білорусі.

За словами президента, у звільненні полонених брав участь Ватикан.

Звільнення Нарімана Джеляла

Серед звільнених - один з найбільш відомих політв'язнів, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, активіст та журналіст Наріман Джелял.

Російські силовики затримали його в Криму у вересні 2021 року.

Окупаційний суд незаконно засудив Джеляла до 17 років позбавлення волі.

Вирок йому винесли разом з двома братами-активістами. Асана Ахтемова засудили до 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Азізу Ахтемову дали 13 років ув’язнення в колонії.

Advertisement

У жовтні 2023 року Нарімана Джеляла етапували до міста Мінусінськ у Східному Сибіру.

За словами правозахисників, таке кримінальне переслідування та позбавлення волі має всі ознаки політично мотивованого переслідування, зокрема за громадську позицію.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснили, що цим поверненням завершився 53-й обмін, який розпочався 25 червня.

«До України вдалося повернути ще 10 цивільних громадян, які були незаконно затримані на окупованих територіях, зокрема в Криму, а також в Білорусі», - повідомили в штабі.