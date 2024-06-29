Міжнародний валютний фонд виділить Україні черговий транш на 2,2 мільярда доларів. 

Таке рішення ухвалила Рада директорів МВФ.

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Гроші спрямують на підтримку державного бюджету.

МВФ погодив новий транш для України

Гроші надійдуть в рамках Програми розширеного фінансування (EFF). Це був її четвертий перегляд. 

«Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні маяки  на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням», - йдеться у повідомленні МВФ. 

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У перспективі МВФ очікує уповільнення темпів відновлення, особливо з огляду на атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також високі ризики, пов'язані з невизначеністю, спричиненою війною.

У МВФ також зазначили, що для стримування фіскальних ризиків, забезпечення довіри донорів, економічного зростання та підтримки на шляху до вступу в ЄС важливі «послідовні реформи, спрямовані на посилення боротьби з корупцією, зокрема забезпечення ефективності антикорупційних інституцій».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що раніше в жодній програмі МВФ Україна не доходила до четвертого перегляду.

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«Це кошти, які допомагають нашому Уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів», - написав глава Уряду.   

Кредит від МВФ

Міжнародний валютний фонд схвалив програму підтримки України на 15,6 млрд доларів у березні 2023 року. Вона розрахована на чотири роки.

У березні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 млн доларів. Це був третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування. 

Близько 900 мільйонів доларів від МВФ Україна отримала у грудні минулого року. 

У Кабміні зазначали, що гроші від партнерів допомагають фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі. Натомість внутрішні ресурси Київ може направляти на оборону.

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