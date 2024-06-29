Від початку доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень.

Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок.

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Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Бої за Вовчанськ

Шість разів росіяни атакували в районі Вовчанська на Харківщині.

Станом на 10:00 українську військові відбили дві атаки. Боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються.

На Куп’янському напрямку окупанти атакують позиції ЗСУ в районі Стельмахівки.

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На Сіверському напрямку Сили оборони відбили два ворожих штурми. Противник намагається просунутися вперед біля Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має. Відбито дві атаки поблизу Калинівки.

Ворог активний на Торецькому та Покровському напрямках

Противник активно діє на Торецькому напрямку.

Російські війська намагаються витіснити українських захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

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На Курахівському напрямку загарбники атакують Парасковіївку. П’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат.

Російський агресор намагається просунутися в районі Водяного на Времівському напрямку. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

На Оріхівському напрямку наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.