На Сумщині під ворожий обстріл потрапили правоохоронці.
Сталося це у Шосткинському районі.
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Російські війська прицільно атакували службовий автомобіль FPV-дроном.
Окупанти вдарили по автівці поліцейських
На момент атаки правоохоронці виконували службові обов’язки та були неподалік автівки.
Окупанти поцілили в автомобіль. Внаслідок прямого влучання він повністю знищений.
Поранений мирний мешканець.
«У ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух. Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні», - розповіли подробиці в поліції.
Дрони влучили в Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ
Росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини
Від початку доби росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумської області.
Зафіксовано два десятки вибухів з артилерії.
Під ворожим вогнем опинилися Миколаївська та Есманьська громади.
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Зафіксовано понад 100 ударів з різних видів зброї. Пошкоджені приватні домогосподарства.