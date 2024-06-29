На Сумщині під ворожий обстріл потрапили правоохоронці.

Сталося це у Шосткинському районі. 

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Російські війська прицільно атакували службовий автомобіль FPV-дроном. 

Окупанти вдарили по автівці поліцейських 

На момент атаки правоохоронці виконували службові обов’язки та були неподалік автівки. 

Окупанти поцілили в автомобіль. Внаслідок прямого влучання він повністю знищений. 

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Поранений мирний мешканець.

«У ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух. Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні», - розповіли подробиці в поліції. 

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За попередніми даними, на заводі пошкоджені трубопровід, дах і будівля одного з цехів.

Росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини

Від початку доби росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумської області.

Зафіксовано два десятки вибухів з артилерії. 

Під ворожим вогнем опинилися Миколаївська та Есманьська громади.

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 26 населених пунктів області.

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Зафіксовано понад 100 ударів з різних видів зброї. Пошкоджені приватні домогосподарства.

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