Державне бюро розслідувань перевірить дії колишнього командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку.

Про це пише УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Також перевірять всі інші факти, на які вказав начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич.

ДБР перевірить дії Содоля

За даним видання, ДБР розглянуло та відповіло Кротевичу на його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку Юрія Содоля.

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Її додали до матеріалів кримінальної справи щодо прориву російськими військами кордону на Харківщині. У ній, зокрема, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ «Хортиця» під час оборонних операцій на цьому напрямку.

Слідчі обіцяли перевірити обставини, викладені в заяві Богдана Кротевича.

Сам Кротевич напередодні заявив, що не задоволений відповіддю ДБР. Але деталей не повідомив.

«Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося», - написав він.

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Що відомо про заяву Кротевича

Начальник штабу «Азову» Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань та закликав провести розслідування щодо одного військового генерала.

Тоді він не назвав імені військового. ЗМІ писали, що йдеться саме про Содоля.

Кротевич звинуватив Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

Президент звільнив Содоля

Після критики президент Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Причини такого рішення глава держави не назвав.

Новопризначений командувач Андрій Гнатов - морський піхотинець, підрозділи якого були задіяні під час оборони півдня України у 2022 році.

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Очолював оборону Бахмута та Миколаєва, а також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщини восени 2022 року.