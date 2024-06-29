Google Translate додав кримськотатарську мову до списку доступних для перекладу.

Про це повідомили в МЗС України.

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У відомстві подякували Google за цю ініціативу. У Міністерстві кажуть - це ще раз засвідчило, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти.

У Google перекладачі з’явилася кримськотатарська мова

«Це - важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру», - зазначили у МЗС.