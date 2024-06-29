Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для України на 2024 і 2025 роки.
Причина - російські удари по українській енергетиці, які завдають руйнівних збитків, та невизначеність щодо тривалості війни.
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У МВФ заявили, що економіка України «була більш стійкою, ніж очікувалося, у першому кварталі 2024 року, зі стабільними показниками зростання, продовженням зниження інфляції та підтриманням відповідних резервів».
«Усі кількісні критерії ефективності та всі орієнтовні цілі, крім однієї, на кінець березня були досягнуті; одна індикативна ціль була недосягнута з невеликим відривом», - йдеться у пресрелізі МВФ.
Однак, у перспективі МВФ очікує сповільнення темпів відновлення, враховуючи обстріли по енергетичній інфраструктурі України, а також високі ризики, пов'язані з невизначеністю, спричиненою війною.
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП на цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%.
Водночас середні споживчі ціни в четвертому перегляді дещо знизилися порівняно з третім.
Середня інфляція за 2024 рік знизилася з 6,4%, як прогнозували у третьому перегляді, до 5,2% у четвертому.
На кінець року прогнозований рівень інфляції становить 8% замість 8,5%.
МВФ прогнозує, що рівень середньої інфляції у 2025 році становитиме 8,3% замість очікуваних 7,6%. Незмінною в обох останніх прогнозах є показник інфляції на кінець 2025 року - на рівні 7%.
Очікується, що середня номінальна заробітна плата зросте на 14,9% у 2024 році та на 15,7% у 2025 році. МВФ припускає, що середня реальна заробітна плата зросте на 8,6% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році.
Також у Міжнародному валютному фонді очікують зменшення інвестицій в Україну та зазначають, що тривала війна погіршила бізнес-настрої.
МВФ схвалив новий транш для України на $2,2 млрд
Україна отримає від МВФ черговий транш на 2,2 мільярда доларів.
Гроші спрямують на підтримку державного бюджету.
Кошти надійдуть в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).
Це був її четвертий перегляд.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що раніше в жодній програмі МВФ Україна не доходила до четвертого перегляду і назвав це свідченням того «як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу».
Голова Нацбанку Андрій Пишний казав, що Україна «подолала прокляття четвертого перегляду», адже вперше в історії пройшла три перегляди МВФ і дійшла до четвертого.