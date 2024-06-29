Зранку російські війська обстріляли Донецьку область.
Під ударом опинилися дві громади - Лиманська та Торецька.
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Загинуло троє людей. Ще четверо - постраждали.
Зранку на Донеччині загинуло троє людей
Жертвами окупантів стали жителі Зарічного Лиманської громади.
Внаслідок обстрілів Торського поранена одна людина.
Двоє поранених у Нью-Йорку Торецької громади. Ще один потерпілий - мешканець Курахівки.
Минулої доби росіяни атакували 8 населених пунктів області
Протягом минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів області.
Загинуло четверо людей. Шестеро були поранені. Серед постраждалих - дитина.
Авіабомбами армія агресора вдарила по Нью-Йорку.
Також з авіації обстріляли Лиман та село Миколаївка.
З артилерії гатили по Зарічному.