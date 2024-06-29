Зранку російські війська обстріляли Донецьку область.

Під ударом опинилися дві громади - Лиманська та Торецька.

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Загинуло троє людей. Ще четверо - постраждали. 

Зранку на Донеччині загинуло троє людей 

Жертвами окупантів стали жителі Зарічного Лиманської громади. 

Внаслідок обстрілів Торського поранена одна людина. 

Двоє поранених у Нью-Йорку Торецької громади. Ще один потерпілий - мешканець Курахівки. 

Минулої доби росіяни атакували 8 населених пунктів області

Протягом минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів області. 

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Загинуло четверо людей. Шестеро були поранені. Серед постраждалих - дитина. 

Авіабомбами армія агресора вдарила по Нью-Йорку. 

Також з авіації обстріляли Лиман та село Миколаївка. 

З артилерії гатили по Зарічному. 

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