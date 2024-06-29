Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції проти економіки Білорусі за участь у війні Росії проти України.

Запроваджені обмеження спрямовані на торгівлю, послуги та транспорт.

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Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також запроваджує додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зростанню промислового потенціалу Білорусі.

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«Подальші обмеження вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші», – йдеться у пресрелізі.

Санкції проти Білорусі: що включають нові обмеження

Крім цього, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото і алмази, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту.

Запроваджується заборона на експорт товарів і технологій, що можуть бути використані у нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Водночас Рада ЄС заборонила надавати певні послуги Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям, а також будь-якій фізичній чи юридичній особі, яка діє від їхнього імені або за їхньою вказівкою.

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Це стосуватиметься бухгалтерських, аудиторських, архітектурних, інженерних та рекламних послуг, консультативних послуг з ІТ, юридичних консультацій, дослідження ринку та опитування громадської думки, послуг із тестування продукції та технічної перевірки.

Крім того, рішенням Ради ЄС розширюється заборона на перевезення вантажів автотранспортом по території ЄС причепами і напівпричепами, зареєстрованими у Білорусі, у тому числі під час перевезення вантажівками, які були зареєстровані за межами РБ.

Щоб мінімізувати ризик обходу санкцій, ЄС забороняє транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів, які можуть сприяти військово-технологічному зміцненню РБ або розвитку її сектору оборони і безпеки. До цього переліку входять товари і технології, які використовуються в авіаційній чи космічній промисловості, та зброя.